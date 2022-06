Du mouvement dans l’alignement des Aigles 

Après avoir libéré trois joueurs dimanche dernier, les Aigles de Trois-Rivières ont été chercher du renfort à l’arrêt-court et en relève. La formation trifluvienne a mis la main sur le vétéran Edward Salcedo à l’avant-champ et sur les lanceurs Jose Vasquez et Nathan Torres.



Edward Salcedo, 30 ans, est un joueur d’expérience qui a fait ses preuves dans le système de filiale des Braves d’Atlanta, des Royals de Kansas City et des Pirates de Pittsburgh. Il a joué plus de 100 matchs avec les Braves de Gwinnett au niveau AAA. Il a également joué une année dans la ligue Can-Am alors qu’il portait les couleurs de la formation dominicaine qui venait visiter les équipes du circuit.

Cette année-là, il a maintenu une moyenne au bâton de .304. Il a fait un retour en 2022 dans les ligues indépendantes avec les Jackals du New Jersey dans la Frontier League. Il a été libéré par l’équipe à sa demande pour des raisons personnelles.



Lundi après-midi, les Aigles ont acquis par voie de transaction le lanceur Jose Vasquez des Goldeyes de Winnipeg en retour de considérations futures. Jose Vasquez est un lanceur de relève qui en sera à sa deuxième année chez les professionnels. Il a débuté l’année 2022 avec une récolte de 20 retraits au bâton en 16 manches de travail.

Avant de se joindre à la formation de Winnipeg, le droitier de 6′ 5″ portait les couleurs des Demons de Northwestern State dans la division 1 de la NCAA. Il a compilé une fiche de huit victoires et quatre défaites lors de son passage universitaire.



Le gérant Matthew Rucsh a également été chercher les services du releveur de 24 ans Nathan Torres. L’artilleur vient tout juste de terminer son parcours universitaire où il a joué pour les Pioneers de Midamerica Nazarene University (MNU) en division 1 de la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA).

Lors de son passage en NAIA, Nathan Torres a réussi à maintenir une excellente moyenne de points mérités de 1,65. En 2022, il affiche une moyenne de 0,66, en plus d’avoir retiré 43 joueurs sur des prises en 26,1 manches sur la butte.



Les trois joueurs seront en uniforme pour le match de ce soir (mardi) contre les ValleyCats de Tri-City. Les hommes de Matthew Rucsh seront de retour au pays pour la fin de semaine de la Saint-Jean les 24, 25 et 26 juin.