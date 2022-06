Nicolas Larivière sera de retour avec les Lions en 2022-2023

L’imposant attaquant des Lions de Trois-Rivières, Nicolas Larivière, s’est entendu sur les termes d’une prolongation de contrat d’une saison avec la formation pour laquelle il a évolué lors de la saison 2021-2022.

Nicolas Larivière devient donc le quatrième attaquant québécois à apposer sa signature sur un contrat afin de poursuivre l’aventure avec les félins de la Mauricie. Cedric Montminy, William Leblanc et Jonathan Joannette ont également renouvelé leur entente avec l’équipe pour la prochaine saison.

Marc-André Bergeron avait confirmé, lors du bilan de fin de saison, son intention de continuer à bâtir une équipe majoritairement québécoise. Ces dernières signatures confirment le désir de bâtir l’identité de l’organisation avec des joueurs provenant du Québec.

Nicolas Larivière a grandement contribué au succès de l’équipe lors de la dernière campagne, lui qui a su récolter 11 buts et 9 mentions d’aide en 42 parties. Du haut de ses six pieds et quatre pouces, l’attaquant originaire de Chesterville est en mesure d’apporter une robustesse importante à la troupe d’Éric Bélanger.

En outre, Larivière a jeté les gants à quatre reprises cette saison pour défendre ses coéquipiers ou pour tenter de revigorer les félins. Il sera sans équivoque, un joueur à surveiller lors de la saison 2022-2023.

Les Lions de Trois-Rivières ont intégré la ECHL lors de la saison 2021-22. La formation trifluvienne qui évolue au Colisée Vidéotron est affiliée avec les Canadiens de Montréal (LNH) et le Rocket de Laval (AHL).