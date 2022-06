Carlos Mirabal devient entraîneur des lanceurs des Aigles

Carlos Mirabal sera le nouvel entraîneur des lanceurs, c’est ce qu’indique l’organisation des Aigles de Trois-Rivières dans un communiqué ce matin.

L’ancien lanceur d’expérience viendra compléter la brigade d’entraîneurs de l’équipe en rejoignant Matthew Rusch, gérant, et Reed Lavallée, entraîneur des frappeurs.



En 1996, le droitier de 6′ 2″ a commencé 16 parties sur la butte avec les Railkings d’Altoona dans la Ligue Nord Atlantique, lançant du même coup cinq matchs complets.

Carlos Mirabal a ensuite passé les trois saisons suivantes dans les Ligues majeures taiwanaises avant de signer avec les Fighters de Nippon Ham dans la Ligue du Pacifique, ligue majeure du Japon.



Après sa première année exceptionnelle au Japon, où il a maintenu une moyenne de points mérités de 1,87 en 91,2 manches de travail, il a reçu un contrat des Rockies du Colorado. Cependant, les Fighters n’ont pas voulu céder ses droits à l’équipe de la MLB, il est donc resté avec Nippon Ham.



Il a alors joué cinq autres saisons dans la Ligue du Pacifique avant de revenir aux États-Unis avec les Bears de Newark dans la Ligue Atlantique en 2006 où il a lancé trois autres années.



Après une pause de six ans, Carlos Mirabal a fait un bref retour dans le baseball professionnel avec les Aigles de Trois-Rivières. Il a d’ailleurs participé à la conquête du Championnat de la Ligue Can-Am en 2015 avec la formation trifluvienne.



« Nous voulons donner plus de temps à Matthew pour la gestion des effectifs et de l’équipe. Nous sommes persuadés que l’ajout de Carlos Mirabal aidera notre groupe de lanceurs à plusieurs niveaux. Son expérience et sa personnalité font de lui le candidat idéal pour compléter le groupe d’entraîneurs avec Matthew et Reed », explique Simon Laliberté, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.



Carlos Mirabal fera ses débuts avec l’équipe ce mardi, alors que les Aigles rendront visite aux ValleyCats de Tri-City. La formation de Matthew Rusch sera de retour à Trois-Rivières pour la fin de semaine de la Saint-Jean les 24,25 et 26 juin prochains.



Joueur offensif de la semaine

Juan Kelly continue d’épater avec son bâton alors qu’il a enregistré son septième match avec au moins un coup sûr dimanche dernier. Il a terminé la semaine avec une moyenne au bâton de .619, en plus de frapper 13 coups sûrs, quatre doubles et deux coups de circuit.

Il a marqué huit points, en plus d’en produire neuf. Il s’est rendu six fois sur les sentiers grâce à des buts sur balle. Il a seulement été retiré deux fois au bâton, et pour couronner le tout, il a réussi à voler un but.



Sa meilleure prestation fut celle du 15 juin contre Ottawa. Le joueur de troisième but a terminé la soirée avec une fiche de 4 en 5, deux doubles, deux points produits et un point compté. Kelly se classe présentement au neuvième rang de la ligue avec une moyenne de présence sur les buts de .500.