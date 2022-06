Coup de balais des Aigles contre les Greys d’Empire State

L’équipe trifluvienne a affronté les Greys d’Empire State en fin de semaine, balayant la série de trois matchs contre ces derniers.

Le premier match de la série a débuté vendredi, le 17 juin, où le nouveau lanceur, Christian Allegretti, a été couronné de la victoire. Du côté du rectangle des frappeurs, le Trifluvien Raphael Gladu a continué d’épater la foule avec une fiche de 4 en 5, un coup de circuit, deux doubles, croisant le marbre à quatre reprises et produisant quatre points.

Juan Kelly a lui aussi claqué la longue balle, marquant deux points, en plus d’en produire deux. Le receveur Carlos Martinez a mis la balle en lieu sûr à deux reprises, cognant un double en plus de récolter trois points produits et de franchir le marbre deux fois. Par ces performances, les Aigles ont remporté le match, 16 à 12.

Le second match était prévu le lendemain, mais a dû être reporté en raison de la forte pluie. Les Oiseaux ont donc disputé un programme double le dimanche 19 juin. La première rencontre de la journée a donné chaud aux partisans trifluviens puisque les Greys étaient à deux points de connaitre leur première victoire de la saison.

L’avance des Aigles s’est rétrécie en 6e manche, où les Greys ont marqué deux points. Les hommes de Matthew Rusch ont réussi à arrêter l’hémorragie afin de se sauver avec la victoire par la marque de 5 à 4.

Au monticule, le lanceur partant, Sam Poliquin, a connu sa troisième victoire, ne laissant passer que deux points ! Kyle Thomas a récolté son 6e sauvetage de la saison ! Au bâton, Juan Kelly a cogné la balle en lieu sûr à deux reprises, marquant un point et en produisant deux.



Le deuxième match de la journée a permis aux partisans de se reposer puisque les Aigles ont remporté la victoire avec une large avance de 13 à 7. Le lanceur Josh Smith a connu sa première victoire de la saison !

Louis-Philippe Pelletier et Carlos Martinez ont tous les deux claqué la balle en dehors du Stade Quillorama, croisant le marbre deux fois et donnant l’opportunité à leurs coéquipiers de marquer trois points.

Le québécois Marcel Lacasse a su faire ses preuves dans l’équipe trifluvienne, cognant deux doubles en trois apparences au bâton, récoltant également deux points comptés et un point produit.

Les lanceurs, Carlo Graffeo et Austin Henrich, ont été libérés à la suite du programme double dimanche dernier. Le joueur d’avant-champ, Yareb Martinez a aussi quitté l’équipe trifluvienne.

Les Oiseaux quittent le nid pour une deuxième série contre les ValleyCats de Tri-City dès ce mardi. Au grand plaisir des partisans, les Aigles seront de retour au Stade Quillorama ce vendredi pour affronter une seconde fois les Miners de Sussex.