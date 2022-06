Les Aigles perdent la série contre les Titans d’Ottawa

Les Aigles de Trois-Rivières ont affronté, dans une série de trois matchs, l’équipe ontarienne, les Titans d’Ottawa. La série a débuté mardi avec une victoire de l’équipe trifluvienne, 11 à 8. Les deux derniers matchs ont glissé entre les doigts des Aigles par la marque de 7 à 9 et 7 à 12.



Le 14 juin a eu lieu le premier affrontement de la deuxième série contre les Titans d’Ottawa. Les Oiseaux se sont rapidement envolés, marquant trois points dès la première manche. Ils avaient une grande avance jusqu’à la toute dernière manche où les Titans ont mis les bouchées doubles en comptant quatre points.

Sur le monticule, le lanceur québécois Sam Poliquin a remporté sa deuxième victoire de la saison, ne laissant passer que trois points. De plus, Mark Tindall a effectué son 3e sauvetage de la saison !

Du côté du rectangle des frappeurs, Juan Kelly a remis une excellente fiche de 4 en 5, claquant deux doubles, en plus de produire deux points et d’en compter un. Connor Panas a mis la balle en lieu sûr à deux reprises dont un triple lui permettant de faire une importante récolte de quatre points produits.



Le second match opposant les rivaux canadiens a été un peu plus difficile pour les Aigles qui ont perdu leur avance de 7 à 4 en 6e manche. Le voltigeur Louis-Philippe Pelletier était à un triple de réussir un carrousel, remettant une fiche de 4 en 5, un double, un circuit, tout en récoltant deux points produits.

Raphael Gladu, comme à son habitude, a continué de claquer des coups sûrs, cognant deux doubles et marquant le même nombre. Le nouveau lanceur gaucher Christian Allegretti a fait son entrée en fin de match faisant deux victimes au bâton.



Le sort de la série s’est décidé lors de la troisième rencontre ayant lieu le 16 juin. Les quatre premières manches ont été plutôt serrées entre les rivaux canadiens, mais c’est lors de la 5e manche que l’équipe ontarienne a marqué quatre points, avant d’en ajouter cinq autres.

Les Aigles ont toutefois riposté en 8e manche comptant trois points, mais ce ne fut malheureusement pas suffisant pour remporter la série. Juan Kelly a encore une fois connu un excellent match, présentant une fiche de 3 en 4 dont un coup de circuit et deux doubles ! Il a croisé le marbre à deux reprises en plus de faire marquer un coéquipier. Steve Brown et Carlos Martinez ont tous les deux marqué deux points lors de cet affrontement.



Les Aigles ont débuté une toute nouvelle série hier contre les Greys d’Empire State au Stade Quillorama. Les affrontements se poursuivent jusqu’à dimanche à la maison.