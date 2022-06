Mary-Sophie Harvey termine 8e aux Championnats du monde natation

La nageuse de Trois-Rivières, Mary-Sophie Harvey nageait dimanche pour la première fois de sa carrière dans une finale des Championnats du monde de la FINA. Elle a pris la huitième place dans la course du 200 m quatre nages à Budapest, en Hongrie.

Déçue de son résultat, Mary-Sophie Harvey a voulu mettre les choses en perspective assez rapidement en mentionnant les points positifs des deux dernières journées de compétition, fortes en émotions.

« Je ne peux pas être fâchée contre moi-même comme c’était ma première expérience en finale. Je vois que je progresse et que je me dirige dans la bonne direction. Ce n’est pas le temps ni le classement que je visais, mais je suis heureuse d’avoir atteint mon objectif de nager ma première finale chez les seniors », a commenté Mary-Sophie Harvey dans un communiqué de Sportcom.

« Ç’a été deux journées intenses, mais vraiment intéressantes pour moi. J’ai appris beaucoup et j’ai hâte de continuer à travailler sur les détails qu’il me manque pour poursuivre ma progression. »

La finale a été remportée par l’Américaine Alex Walsh dans un temps de 2 min 7,13 s, tout juste devant l’Australienne Kaylee McKeown (+1,44 seconde) qui a mis la main sur la médaille d’argent.La troisième place est revenue à l’Américaine Leah Hayes (+1,78 seconde).

Pour atteindre la course ultime, Mary-Sophie Harvey avait terminé en deuxième place de sa vague de demi-finale. Elle avait également pris le deuxième rang de son groupe de qualification, tout juste derrière Walsh.

« Je n’aurais pas pu demander une meilleure journée hier (samedi). J’ai réalisé un record personnel en qualification, je pense que c’était mon 200 m quatre nages préféré à vie ! En demi-finale, je souhaitais réellement avancer jusqu’à la finale et ç’a encore été un succès, j’ai même battu mon temps des qualifications », a ajouté Mary-Sophie Harvey.

Le 200 m quatre nages était la seule épreuve individuelle à laquelle Mary-Sophie Harvey prenait part aux Championnats du monde de Budapest. Elle voudra maintenant se remettre de ses émotions avant de tourner son attention vers le relais 4 x 200 m libre auquel elle aimerait bien participer mercredi.

« Je veux prendre le temps de me détendre demain matin. Après, ce sera un retour à l’entraînement assez rapide pour peut-être participer au relais de mercredi. Sinon, l’entraînement me servira pour les Jeux du Commonwealth qui arrivent à grands pas », a-t-elle conclu en ajoutant un « Go Canada ! » bien senti.

Les épreuves de natation aux Championnats du monde de la FINA se poursuivent lundi pour les Québécois alors que James Dergousoff sera en action lors des qualifications du 50 m brasse.

(Louis-Michel Lelièvre, Sportcom)