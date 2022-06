Un Québécois de plus dans l’alignement des Aigles

Les Aigles sont de retour après un court séjour en terre étatsunienne. La formation trifluvienne affrontait les Jackals du New Jersey et les ValleyCats de Tri-City lors de la dernière semaine. Les Oiseaux n’ont rencontré qu’une seule fois les Jackals en raison des mauvaises conditions climatiques et sont repartis avec la victoire, 12 à 4. Ils ...