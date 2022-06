Trois-Rivières organise 16 fêtes gratuites dans les quartiers de cet été

Les quartiers de Trois-Rivières s’animeront du 3 juin au 26 août pour le plaisir des familles. On note que 16 événements festifs et gratuits seront organisés dans différents parcs à travers la ville, indique le communiqué de Trois-Rivières.

« Une multitude d’activités ludiques sont au rendez-vous : spectacle, musique, structures gonflables, Zumba, animation ambulante et mascottes. D’autres activités captivantes comme les karts à pédales, les feux d’artifice et les spectacles musicaux pour enfants vous feront vivre des expériences riches en émotions », explique-t-on.

La réalisation de ces événements est une initiative d’organismes accrédités qui ont à cœur le bien-être de la communauté trifluvienne. Leur apport précieux et hautement apprécié permet de diversifier l’offre locale en matière de loisir, d’art et de culture, de sport, de plein air et de vie communautaire.

La contribution financière de la Ville pour la tenue de ces événements totalise près de 70 000 $.

Pour obtenir le calendrier des fêtes, il suffit de visiter le site v3r.net.