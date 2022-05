Un laissez-passer pour le plein air à Trois-Rivières

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières offre aux amateurs de plein air du Québec le tout nouveau laissez-passer Exalt. Il donne accès à une dizaine de sites sportifs et urbains reconnus à Trois-Rivières et en Mauricie.

Valant 200 $, le passeport est offert à 79 $ plus taxes comme prix de lancement. « La carte Exalt sera la meilleure alliée des adeptes de sports extérieurs », précise le communiqué d’IDE Trois-Rivières.

Le lancement s’est déroulé chez Énergie CMB, l’un des premiers partenaires à avoir appuyé l’initiative. « Nous remarquons, depuis quelques années, un grand engouement pour nos sentiers et nos installations ainsi que pour le plein air en général. Le laissez-passer Exalt sera une occasion de plus pour mettre en valeur les attraits plein air comme Énergie CMB », souligne Charles Hébert, directeur général d’Énergie CMB.

Puisqu’elle n’a pas de date d’expiration et qu’elle est valide toute l’année, la carte Exalt pourrait convaincre ses détenteurs originaires de l’extérieur de prolonger leur séjour et même d’en planifier un nouveau plus tard, croit le coordonnateur du tourisme chez IDE Trois-Rivières, Daniel Rioux.

« Les expériences sportives et de plein air proposés par la carte Exalt sont si nombreuses qu’il est impossible de tout faire en une journée ou deux. C’est donc une magnifique excuse pour revenir. La carte Exalt est également une belle occasion pour les Trifluviens de profiter des différents sites à prix abordable. Pourquoi ne pas essayer de nouvelles expériences », estime M. Rioux.

Voici quelques-unes des expériences auxquelles auront accès les détenteurs du laissez-passer Exalt :

• Une session libre d’une heure chez Adrénaline Urbaine

• 90 minutes d’escalade intérieure chez Campus Escalade

• 2 heures de planche à pagaie sur le lac Saint-Pierre au Club Multivoile 4 saisons

• Accès aux sentiers de ski de fond ou de vélo de montagne chez Énergie CMB

• Excursion en kayak d’une demi-journée avec Escapade Mauricie au Parc de la rivière Batiscan

• Nuitée au Camping dans les fougères à l’Île Saint-Quentin

• Initiation à l’escalade intérieure avec guide chez Maïkan Aventure

• Accès aux sentiers de randonnée pédestre au Parc de la rivière Batiscan

• Accès au Parc des Chutes de Sainte-Ursule et à sa magnifique passerelle suspendue

• Baignade à la plage et à la piscine à Plein Air Ville-Joie

• Billet pour une partie des Aigles de Trois-Rivières