La Tuque initie des jeunes à la pêche sportive

La Tuque accueillera le samedi 4 juin 2022, 30 jeunes de 6 à 17 ans pour une journée d’initiation à la pêche sportive durant les activités du programme Pêche en herbe.

L’activité offerte par la Ville de La Tuque a été sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche, précise le communiqué de la ville.

Avec l’autorisation du MFFP, chaque jeune recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans.

Pour inscrire un enfant à cette activité, il suffit d’appeler le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de La Tuque au 819 523-8200, poste 2702. Les places sont limitées. L’activité aura lieu le 4 juin, de 9 h à midi. Les enfants participants doivent avoir fêté leur 6e anniversaire avant l’activité.

Au cours de la période estivale 2022, la Fondation compte rejoindre près de 16 500 nouveaux adeptes, par l’entremise des organismes locaux qui prennent en charge des activités d’initiation Pêche en herbe incluant une formation de qualité sur la pêche, la sécurité, la réglementation, l’habitat et la biologie du poisson, suivie par une période de pêche encadrée par des ressources compétentes.

Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a initié plus de 320 000 jeunes.

« Après deux ans de pause, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir le programme Pêche en herbe dans une formule renouvelée et accessible à davantage de jeunes. Merci à la Ville de La Tuque d’assurer la relève, en permettant l’initiation à la pêche sportive par le biais de leurs activités et leurs formations » a précisé M. Jean-Claude D’Amours, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec.

L’activité est réalisée en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), ce programme de la Fondation de la faune du Québec favorise la relève à la pêche sportive.

Ensemencement de truites au lac Saint-Louis

La Tuque procèdera à l’ensemencement de 1500 truites au lac Saint-Louis encore cette année. L’équipe municipale a décidé de maintenir l’ensemencement de truites au lac Saint-Louis pour encourager la pratique de la pêche sportive en milieu urbain, une activité très populaire auprès des petits et des grands depuis l’arrivée du printemps.

Les citoyens qui auront la chance de pêcher une truite possédant une étiquette (tag) sur son aileron pourront recevoir en prix en se présentant au bureau d’information touristique de La Tuque qui est situé à la gare au 550, rue Saint-Louis, avec leur prise. Les gagnants recevront un prix d’une valeur de 50 $.

La municipalité tient toutefois à rappeler aux pêcheurs qu’ils doivent respecter les règlements sur la pêche sportive au Québec lorsqu’ils pratiquent ce sport au lac Saint-Louis.

En raison du chantier qui se déroule présentement sur la rue Saint-Louis à proximité du parc, la ville recommande d’utiliser les stationnements du centre-ville pour votre véhicule et de vous rendre à pied au parc du lac Saint-Louis par les rues Saint-Georges et Chevrette. Les gens qui veulent se rendre au parc peuvent aussi y avoir accès par les rues Saint-Michel, Saint-Paul, Saint-Augustin et de la Plage.