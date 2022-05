Des lanceurs en renfort pour les Aigles de Trois-Rivières

Les Aigles de Trois-Rivières mettent sous contrat le lanceur Wes Albert pour la saison 2022. Le droitier de 6 pieds 3 pouces viendra s’ajouter à l’enclos de relève de l’équipe trifluvienne.

Wes Albert a fait ses preuves dans la National Collegiate Athletic Association, NCAA, avec les Flames de l’Université Lee à Cleveland, Tennessee, en 2017 et 2018. Lors de ces deux années universitaires, Albert a maintenu une moyenne de points mérités de 3,01 en plus de retirer 105 joueurs sur des prises en 119,2 manches de travail.



Il a débuté dans les rangs professionnels avec les Slammers de Joliet en 2019. Après deux saisons dans les ligues indépendantes, il entamera sa troisième saison avec les Aigles de Trois-Rivières. Il sera disponible pour le gérant Matthew Rusch cette fin de semaine.



L’arrivée d’Osman Gutierrez



Les Aigles pourront également compter sur l’arrivée d’un lanceur d’expérience dans leur rang. Le lanceur partant Osman Gutierrez, signé plus tôt cette année, fera ses débuts prochainement avec l’équipe.



Rappelons que l’athlète de 27 ans a accumulé 255 retraits sur des prises en 279 manches lancées lorsqu’il jouait dans les filiales des Blue Jays de Toronto. Il a également participé aux qualifications de la Coupe du monde de baseball de 2021-2022 en portant les couleurs de son pays d’origine, le Nicaragua.



À noter que les Aigles disputeront leurs premiers matchs à domicile à compter de mardi. Ils joueront une première série contre les Y’alls de Florence du 24 au 26 mai avant de recevoir les Otters d’Evansville du 27 au 29 mai au Stade Quillorama.