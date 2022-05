Sport’Aide lance une approche inclusives pour les jeunes LGB*

Sport’Aide lance une toute nouvelle approche « Inclusion — Ouverture aux diversités en milieu sportif ».

« Il s’agit d’une avancée importante quand on sait que 70 % des athlètes canadiens et canadiennes sondées croient que les sports d’équipe ne sont pas accueillants pour les jeunes LGB* selon une étude internationale menée en 2015 », affirme le communiqué de l’organisme en présence de plusieurs partenaires comme Baseball Québec, Sports Québec, les Aigles de Trois-Rivières junior, la Ligue de baseball junior élite du Québec, Égale Action.

Ce programme unique, précise-t-on, vise à outiller l’ensemble de la communauté sportive ainsi que le grand public afin de faciliter l’inclusion et la participation sportive de personnes trans.

Pour M. Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide, il s’agit d’une initiative qui répond à un besoin. « Considérant qu’il existait peu ou pas d’outils afin de guider nos gestionnaires d’organisations sportives à l’égard de ces enjeux, nous nous sommes entourés pour proposer une approche qui permet d’avoir un portrait global de ce que l’on peut mettre en place comme interventions en matière d’outils et d’activités de sensibilisation ».

Répondre à un besoin

Selon Steeve Ager, entraîneur des Aigles de Trois-Rivières de la Ligue de baseball junior élite du Québec, cette avancée proposée par Sport’Aide arrive à point nommé et lui aurait certes été utile lors des dernières années.

« Le milieu du sport devrait être un milieu plus inclusif, accueillant et qui est prêt à vivre avec les différences des gens. Puis nécessairement, ça veut dire aussi qu’il faut s’outiller pour pouvoir le faire et Sport’Aide y a heureusement vu », exprime celui qui, à l’hiver 2019, avait accompagné Victoria Lachance (joueuse de baseball avec les Aigles de Trois-Rivières) alors que celle-ci devenait la première sportive trans d’élite au Québec.

Développée en collaboration avec Égale Action, Via Sport BC et d’autres organisations sportives, l’approche « Inclusion — Ouverture aux diversités en milieu sportif » répondra aux besoins identifiés en consultation, soit : d’accueillir la réalité trans en sport (accompagnement individuel) ; d’apprendre et de comprendre (éducation et sensibilisation aux clubs et fédérations) ; d’agir et de changer la culture (mobilisation du milieu en matière d’inclusion) ; et de concerter la communauté (élaboration de politiques).

Sport’Aide propose des initiatives pour toute la communauté. Pour les organisations sportives et leurs intervenants, un guide d’accompagnement, des capsules de sensibilisation ainsi qu’une ressource spécifiquement dédiée, notamment, sont dorénavant disponibles.

Quant aux plus jeunes, ils ne sont pas en reste alors que des bandes dessinées sont notamment publiées grâce à une collaboration avec les magazines jeunesse : les Explorateurs et les Débrouillards. Pour ce qui est du grand public, des ressources et des discussions en ligne seront prévues par une mobilisation de partenaires qui s’étendra davantage.

Signature d’inclusion

L’équipe de Sport’Aide est fière de confirmer que Baseball Québec, Sports Québec et la Ligue de baseball Junior Élite du Québec s’unissent dans un mouvement de sensibilisation. Baseball Québec donnera l’exemple en apposant la signature d’inclusion (logo Sport’Aide multicolore) sur les uniformes de toutes leurs équipes Québec et en fournissant des autocollants pour les casques des frappeurs×es de leurs différentes formations.

Quant à la Ligue de baseball Junior Élite du Québec, elle profitera du mois de juin pour promouvoir notre approche dans ses stades par des messages d’intérêt public tout en apposant cette même signature inclusive sur les casques protecteurs de toutes leurs équipes.

« Devant les conséquences liées à l’exclusion que vivent les personnes trans, nous estimions qu’il fallait agir sur les facteurs de protection en fournissant un soutien social favorisant l’acceptation des adultes et des pairs, des espaces et des activités d’affirmation de soi ainsi que des politiques et pratiques soutenant les jeunes trans et non-binaires. Bref, pour nous il est essentiel de veiller à leur inclusion dans tous contextes de la vie, dont l’environnement sportif », explique le DG de Sport’Aide.