Les Aigles perdent leur série contre les Crushers du Lac Érié

Les Aigles de Trois-Rivières ont entamé la saison à Avon en Ohio, vendredi, contre . Le vendredi 13 a porté chance lors de cette première série qui a très bien débuté alors que les Oiseaux ont battu l’adversaire par la marque de 7 à 4 lors du premier match.

Cependant, les deux dernières rencontres ont été plus difficiles pour les Aigles qui se sont inclinés 13 à 4 lors du deuxième match et 12 à 11 lors du dernier.



Les joueurs de Matthew Rusch ont amorcé la saison 2022 d’une belle façon. Raphael Gladu a offert une excellente première performance avec une récolte de quatre coups sûrs, dont deux points comptés et deux points produits en cinq apparences au bâton.

Avec son coup de circuit en plus de son triple, il était à un double de faire un carrousel ! Mentionnons aussi la brillante apparence de Sam Bélisle-Springer qui signe sa première victoire de la saison. En six manches, il n’a cédé que deux points à l’adversaire et cinq coups sûrs, en plus de retirer quatre joueurs au bâton.



Lors de la deuxième rencontre de la série, les Crushers ont voulu se reprendre dès le début de la rencontre. Ils ont compté cinq points en deuxième manche, avant d’en compter quatre autres en cinquième, menant ainsi 9 à 0. Les Aigles ont toutefois commencé à répliquer à partir de la 6e manche.

Un à la suite de l’autre, Louis-Philippe Pelletier et Joe Campagna ont propulsé la balle de l’autre côté de la clôture. Cependant, malgré les derniers efforts des Oiseaux, les Crushers ont dominé tout au long de cet affrontement mettant les deux équipes à égalité dans cette série.



Les honneurs de la série se sont décidés lors du duel de dimanche. Après avoir pris les devants dès la première manche en produisant quatre points, dont un coup de circuit de la part de Ricardo Sanchez, les Aigles ont vu les Crushers égaliser la marque en 3e manche.

Les Trifluviens ont repris les devants, 11 à 10, jusqu’à la toute dernière manche où ils ont laissé la victoire glissée entre leurs doigts, cédant deux points aux Crushers. Dans la défaite, la performance de Louis-Philippe Pelletier s’est démarquée qui, en quatre apparences au bâton, a claqué trois coups sûrs totalisant deux doubles et deux points produits.



Les Aigles de Trois-Rivières affronteront lors de la deuxième série de la saison les Grizzlies de Gateway ayant une fiche actuelle de 3-0. L’affrontement débutera le mardi 17 mai, au GCS Credit Union Ballpark, à Sauget, en Illinois.