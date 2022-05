Bécancour à vélo accueillera 600 cyclistes le 5 juin

Quelque 600 participants arpenteront les quatre trajets bucoliques proposés lors de leur participation à la 26e présentation de l’événement Bécancour à vélo.

Au départ du quai de Ste-Angèle à 8 h, 8 h 30, 9 h et 10 h, le 5 juin, les cyclistes, débutants et aguerris, feront la Pause-santé Desjardins en chemin, avant de se rassembler au terme des 17, 58, 78 ou 109 km parcourus, devant la microbrasserie partenaire Ô Quai des brasseurs, indique le communiqué de l’organisation.

Les participants « pourront socialiser, savourer des produits locaux et déguster le Goûter Métro Plus Beaumier de Saint-Grégoire, cofondateur de l’événement. Il est possible de s’insricre dès maintenant sur le site www.becancouravelo.com au coût de 30 $ par personne de 13 ans et plus », précise-t-on.

« Bécancour à vélo est un événement rassembleur qui permet à tous de profiter des bienfaits du cyclisme et qui fait la promotion des saines habitudes de vie. Nous sommes heureux d’accueillir, année après année, une activité de cette envergure qui contribue à faire découvrir nos paysages, nos pistes cyclables et toutes les beautés bécancouroises », exprime Mme Lucie Allard, mairesse de la Ville de Bécancour.

« Chez Desjardins, nous nous sentons privilégiés d’appuyer des initiatives qui ont un effet sur l’ensemble de la communauté. En plus de partager des valeurs liées à la santé, nous sommes heureux de souligner le désir concret de l’organisation de tenir un événement écoresponsable par l’adoption de mesures concrètes », affirme Mme Marjolaine Arsenault, administratrice à la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne.

Contribution bénévole

« Tous n’ont pas la chance de combler les besoins primaires de leurs familles. Imaginez comment, dans ce contexte, il est difficile d’adopter de saines habitudes de vie », affirme Mme Lucie Gauvin, secrétaire du conseil d’administration d’Entraide Bécancour.

En échange de l’implication bénévole de dix employés et retraités de l’ABI comme encadreurs de Bécancour à vélo, que la Fondation Alcoa a accepté de verser 3000 $ (US) à Entraide Bécancour pour l’achat de denrées et de bicyclettes destinées aux familles moins bien nanties, tandis que le comité organisateur ajoutera 1 $ (CND) par inscription.

Pour Stéphane Béraud, président du comité organisateur, une telle contribution à la communauté, un événement à l’échelle humaine, des partenaires qui partagent les mêmes valeurs et des bénévoles au grand cœur qui épaulent un comité organisateur dévoué et accessible sont les clés du succès de cette édition.

« Nous invitons la population de Bécancour à participer dans le plaisir et à partager son appréciation de l’événement avec nous via nos différents canaux de communication », conclut le président.

L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de l’athlète Steve Carpentier.