Bellemare de Louiseville a remporté les séries de la Ligue de hockey senior AAA

Le Bellemare de Louiseville a remporté les séries éliminatoires de la Ligue de hockey senior AAA du Québec en disposant des Bisons de Granby au compte de 6-2, vendredi soir.

Les représentants de la Mauricie ont remporté le championnat des séries en cinq matchs. Une poussée de trois buts en troisième période a confirmé la victoire de la troupe dirigée par Dean Lygitsakos, indique le communiqué.

Jérémy Plourde (4e et 5e) ainsi que Jean-François Plante (3e) ont inscrit ces buts. Maxim Dufour (7e et 8e) et Fabien Laniel (9e) ont marqué les autres filets dans les deux premières périodes.

Jean-Philippe Beaulieu (6e) et Pascal Corbeil (2e) ont redonné espoir aux Bisons avec leurs buts. Le premier ramenait les deux équipes à égalité 1-1 en deuxième période et le second a réduit l’écart à un but tôt en troisième période.

Il est à noter que la réplique du Bellemare a été instantanée après les deux buts des Bisons puisque le Bellemare reprenait une avance après une vingtaine de secondes de jeu.

Les joueurs du Bellemare ont dirigé 53 tirs vers Marc-Antoine Dufour tandis que Frédéric Piché recevait 25 lancers.

Après le match, lors de la cérémonie de remise du championnat, le titre de joueur des séries a été remis à Julien Houle, du Bellemare, avec ses 11 buts et 13 passes en 10 matchs des séries.

« La LHSAAAQ félicite le Bellemare pour la conquête du championnat et les Bisons pour avoir disputé de belles séries éliminatoires. Nous remercions tous les joueurs, membres du personnel des équipes et les bénévoles, nos officiels sur et hors glace ainsi que tous les amateurs de hockey pour leur appui lors de cette saison bien spéciale », conclut le communiqué de la LHSAAAQ.