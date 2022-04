Retour du hockey Senior AAA à Nicolet

Il y aura du hockey senior AAA à l’aréna Pierre-Provencher l’automne prochain. C’est ce que précise dans un communiqué le regroupement de gens d’affaires de la région qui s’est porté acquéreur du Condor de Saint-Hyacinthe afin de déménager le club à Nicolet.

« La Ligue de hockey Senior AAA du Québec (LHSAAAQ) est très fière de se joindre à nouveau à la Ville de Nicolet qui a effectué des rénovations majeures à son aréna il y a maintenant deux ans. Une telle infrastructure constitue un endroit idéal pour le hockey senior AAA », souligne le président de la ligue, Dominic Lussier.

« Nous sommes heureux de pouvoir accueillir, à nouveau, une équipe de ce calibre à l’aréna de Nicolet qui contribuera sans aucun doute au développement du sport dans notre ville. Nous voulions que notre nouvel aréna soit la représentation de tous les groupes d’âge, et voilà notre souhait exaucé. Nous souhaitons que les Nicolétains et Nicolétaines soient au rendez-vous et un grand succès à l’équipe », mentionne Geneviève Dubois, mairesse de la Ville de Nicolet.

De son côté, « REEQ Isolation est enchanté d’être le commanditaire principal de la nouvelle équipe de hockey senior AAA de la ville de Nicolet. Nous sommes convaincus que le REEQ Isolation fera vibrer l’aréna et ses partisans », se réjouissent Gabriel Gauvin et Joshua Therrien, tous deux propriétaires de la compagnie.

Parmi les propriétaires de l’équipe, on retrouve : David Boisvert, Christian Goudreau, Pierre Michel Auger, Christian Brouillard, Marc Hamel, Yvon Lambert, David Lebrun et Jean Brousseau. Afin d’assurer une transition, deux anciens complices du Condor, Sylvain Desgranges et Robert Chevrier, se joindront aussi à l’équipe. Le personnel de hockey (directeur général, entraîneur et assistant) sera nommé prochainement.

« Les gens d’affaires qui investissent dans l’équipe ne se connaissaient pas au départ, mais une chimie s’est vite installée entre les propriétaires. Nous croyons que notre présence sera bénéfique pour la ville de Nicolet et le hockey mineur. Nous espérons que notre équipe rayonnera et qu’elle sera supportée par l’ensemble de la région », souhaite le directeur des opérations du club, Jean Brousseau.

Un événement d’envergure est d’ailleurs prévu en août.