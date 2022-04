Reed Lavallée se joint au personnel d’entraîneurs des Aigles

Reed Lavallée, ancien receveur de l’édition 2016 des Aigles de Trois-Rivières, se joint au personnel d’entraîneurs de l’équipe pour la campagne 2022. Il épaulera Matthew Rusch au niveau de l’offensive alors qu’il occupera le poste d’entraîneur des frappeurs.



Reed Lavallée, qui s’est fait connaître des amateurs grâce à son engagement dans la communauté trifluvienne, fera un retour dans l’organisation qui lui a donné ses premières chances professionnelles. « Le nom de Reed revenait souvent dans les discussions que j’avais avec Matthew Rusch depuis la dernière année. C’est une personne qui arrivera dans l’organisation avec le désir inconditionnel de gagner et d’accompagner nos joueurs dans leur développement individuel », explique Simon Laliberté, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.



Reed Lavallée était un choix logique pour la formation trifluvienne. Très apprécié par ses anciens coéquipiers et les amateurs, il incarne les valeurs et la vision de l’organisation de la Mauricie. « Reed représente l’identité que nous voulons transmettre à nos joueurs. Une personne passionnée qui a le désir de s’améliorer chaque fois qu’il se présente au terrain. Nous sommes très heureux qu’il revienne au sein de notre grande famille », se réjouit le directeur général.



Anciens coéquipiers, Rusch et Lavallée se connaissent déjà très bien en tant que joueurs et pourront donc facilement s’adapter l’un à l’autre. « Je suis persuadé que Matt et Reed développeront une complicité rapidement, d’autant plus qu’ils sont d’anciens coéquipiers », conclut Laliberté.



Lavallée suit ainsi les traces de son frère, Brent Lavallée, qui est également entraîneur dans le baseball professionnel. Il occupe le poste de gérant dans l’organisation des Blue Jays avec les Canadians de Vancouver au niveau A+.



Pour des motifs personnels, l’entraîneur Kyle Lafrenz a avisé l’organisation des Aigles il y a un mois qu’il avait accepté une opportunité professionnelle qui ne touche pas le baseball aux États-Unis.