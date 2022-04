Un jeune lanceur talentueux arrive à Trois-Rivières

Le lanceur droitier âgé de 25 ans Carlo Graffeo se joint aux Aigles de Trois-Rivières pour la saison 2022. L’athlète originaire de la Louisiane fera ses débuts dans les rangs professionnels après avoir pris part à quatre saisons dans les ligues collégiales américaines.

Lors de son passage dans la NCAA, Graffeo a porté les couleurs des Lions de Southeastern Louisiana pendant deux saisons avant de rejoindre les Mavericks de Minnesota State. Il a réussi le fait d’armes de garder une fiche gagnante lors de ses trois saisons en NCAA.

À sa dernière année, il a connu une excellente saison en maintenant une moyenne de points mérités de 2,50, en n’allouant que 16 points dans la saison et en faisant 49 victimes au bâton en 36 manches sur la butte. Il a terminé son expérience collégiale dans la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) avec les Crusaders de l’Université William Carey.

« Le kid peut lancer ça c’est sûr ! Il démontre un excellent mélange de puissance et de précision au monticule. Des blessures à la cheville et à la jambe lors de ses deux dernières campagnes l’ont empêché de décrocher de grandes opportunités professionnelles. Maintenant qu’il s’est complètement remis de ses blessures, il est prêt à prouver ce qu’il a dans le ventre », explique Matthew Rusch, gérant des Aigles.

Graffeo fait preuve d’un grand calme au monticule. Il sera capable de maîtriser la pression qui vient en jouant au niveau professionnel.

De plus, il connaît déjà certains joueurs de l’équipe qui n’ont pas hésité à l’encenser. « Ses habilités naturelles et les recommandations faites par LP [Louis-Philippe Pelletier] et Sanchez [Ricardo Sanchez] m’ont convaincu de le signer », termine Matthew Rusch.