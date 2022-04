Un ancien d’Équipe Québec revient dans la Ligue Frontière

La formation trifluvienne s’entend sur les termes d’un contrat avec le lanceur de relève droitier Eric Hegadoren. Le Canadien format géant fera un retour dans la Ligue Frontière, lui qui a fait partie d’Équipe Québec l’année dernière.



Le grand gaillard de 6′ 11″ et 230 livres a porté les couleurs d’Équipe Québec l’année passée au début de la saison. « Des ennuis au niveau de sa constance ont fait en sorte qu’il a été libéré, mais il a travaillé très fort sur sa mécanique pour pallier ce problème et il est fin prêt à revenir dans la Ligue Frontière », explique Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.



L’athlète de 27 ans connaît très bien ses forces et sait comment les utiliser. « Ses habilités naturelles sont très impressionnantes. En ajoutant à cela sa taille imposante, il devient un excellent candidat pour venir en renfort à notre enclos de releveurs. Avec le travail qu’il a mis dans la maîtrise de ses balles à effet pendant la saison morte, je pense qu’Eric Hegadoren s’est donné tous les outils pour réussir. Il sera un atout majeur pour venir en relève en fin de rencontre », ajoute Matthew Rusch.



Avant de faire le saut chez les professionnels, Hegadoren a disputé deux saisons avec les HarbourCats de Victoria dans la Ligue West Coast, ligue d’été collégiale, et a également joué avec les Jackfish de Welland dans la ligue de baseball amateur canadienne basée en Ontario, la Ligue Intercounty.