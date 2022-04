Un lanceur de plus dans les rangs des Aigles

Les Aigles s’offrent les services du joueur de positions Yareb Martinez pour la saison 2022. Le Portoricain de 23 ans en sera à sa première saison chez les professionnels après avoir fait ses classes dans la NCAA et dans la MLB Draft League. Yareb Martinez a évolué au sein de la Big East Conference aux États-Unis lors de son passage dans la NCAA. Il a porté les couleurs de l’Université de Georgetown pendant 4 saisons avant de disputer la dernière campagne avec les Keys de Frederick et les Thunders de Trenton dans la MLB Draft League. Diplômé du programme pré médical de Georgetown, Martinez est un joueur très intelligent qui peut occuper plusieurs postes en défensives. « Yareb peut jouer à toutes les positions à l’avant-champ. Il commencera probablement le camp d’entraînement à l’arrêt-court, mais sa polyvalence pourrait l’amener ailleurs selon nos besoins. C’est toujours très utile d’avoir des joueurs talentueux à plusieurs postes en défensive », explique le gérant des Aigles Matthew Rusch. Ayant plusieurs bonnes connaissances dans le monde du baseball, Martinez a mis les bouchées doubles pendant la saison morte afin d’améliorer son jeu. « Il s’est entraîné avec Vladimir Guerrero Jr. et Teoscar Hernandez en Floride afin de perfectionner ses compétences. Je n’ai aucun doute que cet entraînement aura porté fruit et que nous verrons de grandes choses de sa part au Stade Quillorama cet été », conclut Rusch.