Un as défensif se joint aux Aigles de Trois-Rivières

Les Aigles de Trois-Rivières ont été chercher le joueur de positions de 25 ans Bradley Harmon. Athlète polyvalent, Harmon est capable de jouer à plusieurs positions à l’avant-champ et même d’agir à titre de lanceur de relève. Harmon a fait ses classes dans la Ligue Pecos, ligue indépendante, pendant trois saisons. Lors de ces trois années, il a maintenu une moyenne au bâton de .289 et une moyenne de présence sur les buts de .379. L’année dernière, Harmon a évolué dans la MLB Draft League avec les Keys de Frederick où il a maintenu une moyenne au bâton de .367. « Bradley est un joueur de baseball très polyvalent. Il est capable de jouer à plusieurs endroits, principalement au 3e but, à l’arrêt-court, au 2e but et même comme receveur. Ambidextre, il est un frappeur de moyenne plutôt qu’un frappeur de puissance. Sa rapidité sur les sentiers sera également un excellent atout pour notre alignement », commente Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières. La saison de baseball approche à grands pas. L’organisation trifluvienne a déjà fait l’acquisition de 18 joueurs qui se rapporteront au camp d’entraînement qui débutera le 1er mai prochain. D’autres signatures seront annoncées au cours des prochaines semaines.