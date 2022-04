Trois-Rivières seule en lice, mais le travail continue

À la suite du retrait de la ville de Saint-Georges du processus de candidature, Trois-Rivières se retrouve seule en lice pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec à l’été 2025. C’est ce qu’indique le communiqué de la ville.

Les comités de candidature des villes de Saint-Georges et Trois-Rivières étaient en sur la voie de la troisième étape qu’est le dépôt du dossier final de candidature.

L’annonce du désistement de Saint-Georges ne vient toutefois pas octroyer à Trois-Rivières la tenue de l’événement. Le comité de candidature se doit toujours de faire la démonstration au comité de sélection de SPORTSQUÉBEC que l’ensemble du milieu trifluvien est mobilisé et prêt à recevoir le plus grand rassemblement multisports de la province, indique le comité de Trois-Rivières.

Dans son communiqué, SPORTSQUÉBEC « remercie le comité de candidature et la Ville de Saint-Georges pour tout le travail et les efforts effectués. Ce travail n’est pas perdu et il aura un impact positif dans le milieu sportif de la région. Les démarches entreprises et l’amélioration de leurs installations dans les dernières années nous confirment que le sport est une priorité pour la Ville de Saint-Georges ».

De son côté, Martin Leblanc, président du comité de candidature trifuvlien, ajoute : « On tient à saluer tout le travail accompli par le comité de Saint-Georges. Cette nouvelle ne viendra pas affecter le travail de notre comité de candidature. Nous poursuivrons nos efforts pour présenter un dossier de candidature de grande qualité, à l’image de ce que nous avons accompli depuis le début de ce beau projet.»

Quant au maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche affirme que « les efforts de mobilisation se poursuivent afin de démontrer à SPORTSQUÉBEC qu’en 2025, c’est à Trois-Rivières que ça doit se passer».

Détaillant tout le travail réalisé depuis le début du processus de candidature (programmation sportive, budget, financement, partenariats, alimentation, hébergement, transport, mobilisation, etc.), le dossier final de candidature servira d’outil essentiel au futur comité d’organisation.