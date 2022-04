Début des inscriptions pour le camp de jour à Bécancour

Lors du repêchage annuel de la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec. Les Aigles Junior Élite de Trois-Rivières détenaient des choix de 2e, 3e, 4e et 5e tour lors du repêchage 2022. L’équipe trifluvienne s’était départie de son 1er choix afin d’aller chercher le lanceur Jérôme Carvalho et le lanceur/voltigeur Mathis Deschênes cet hiver. « Avec une équipe déjà bien nantie, notre objectif était d’ajouter de la profondeur à notre alignement et à certaines positions, notamment à l’avant-champ et au poste de receveur », explique Mike Lachance, directeur général des Aigles Junior Élite de Trois-Rivières. Pendant le repêchage, les Aigles Junior Élite ont échangé des considérations futures afin de mettre la main sur le 5e choix du Royal de Repentigny. Voici les commentaires du directeur général sur la sélection 2022 de son équipe : 2e ronde – Henri Griffin, 18 ans de Longueuil, joueur d’avant-champ : Joueur très talentueux pouvant évoluer autant au deuxième but, au troisième but et à l’arrêt-court. Il évolue présentement en Alberta et il se joindra à la formation de Trois-Rivières en juillet. Il est le fils de l’ancien porte-couleur des Expos de Montréal, Marc Griffin, maintenant analyste à RDS. 3e ronde – Guillaume Germain, 18 ans de Trois-Rivières, lanceur : Lanceur droitier très précis capable de lancer une balle avec beaucoup de mouvement, il a conservé une moyenne de 2.02 dans le Midget AAA. Il a l’opportunité d’évoluer dans le Midget AAA encore cette année, il sera avec nous en séries éliminatoires. 4e ronde – Francis Gagné, 18 ans de East-Broughton, avant-champ et lanceur : Francis a passé un peu sous le radar l’an passé en évoluant dans le Midget AA. Il s’entraîne maintenant avec les Voltigeurs du Cégep de Drummondville. Athlète fluide, il est voué à un bel avenir. 5e ronde – Benjamin Roy, 22 ans de Rimouski, lanceur droitier : Benjamin a évolué avec les Voyageurs de Saguenay la saison passée. Son jeu est excellent, mais une blessure a terni sa feuille de statistiques. Une chose certaine, nos frappeurs n’aimaient pas du tout l’affronter quand il était au monticule. C’est une acquisition importante pour nous, on va chercher ainsi un lanceur vétéran très efficace pour venir solidifier notre enclos. 5e ronde – Antoine Abud, 22 ans du Bas St-Laurent, receveur : Antoine habite maintenant à Trois-Rivières et s’entraîne avec les Dragons du Collège Laflèche. Il viendra apporter la profondeur à la position de receveur qui nous manquait. Antoine est le coéquipier parfait, son intégration dans l’équipe sera très facile.