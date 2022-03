Steve Brown est de retour avec les Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières rapatrient le voltigeur vétéran Steve Brown. Lors de son passage à Trois-Rivières de 2013 à 2016, il a marqué le cœur des partisans en plus d’être encore à ce jour le meneur du livre des records de la concession pour les circuits, les doubles, les triples, les coups sûrs et les points produits.



Brown entamera cet été une 16e saison dans les rangs professionnels. Après un passage de 6 années dans l’organisation des Astros de Houston, le Colombien s’était joint en 2010 aux Capitals d’Edmonton dans la Golden Baseball League. Puis, il avait disputé une saison avec les Capitales de Québec en 2012 avant de joindre l’organisation trifluvienne. Il a ensuite porté l’uniforme des Champions d’Ottawa de 2017 à 2019 où il a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la Ligue Can-Am à sa dernière saison en raison d’une moyenne au bâton de 0,302 et de 54 points produits.



« De toute évidence, Steve Brown ne sera pas qu’un meneur sur le terrain, mais également un meneur dans le vestiaire et dans la communauté de Trois-Rivières. C’est une chance incroyable que nous avons de pouvoir ramener un joueur de sa trempe. Steve détient plusieurs records offensifs de la concession, il sera un atout très important pour notre organisation », mentionne Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.



Depuis la pandémie, Brown s’est gardé en forme. ll est demeuré en Mauricie alors qu’il a porté les couleurs des Cascades de Shawinigan dans la Ligue de Baseball Majeur du Québec. En deux saisons avec l’équipe shawiniganaise, il a maintenu une moyenne au bâton de .333 en plus de remettre une moyenne de puissance de .571.

« J’ai joué et je me suis entraîné avec Steve dans les dernières années, et je peux vous garantir que sa passion et sa condition physique sont exactement au niveau que je voulais qu’elles soient. Steve mérite de terminer sa carrière avec les Aigles, une équipe à qui il a tant donné », ajoute Matthew Rusch.



En chiffres avec les Aigles

346 matchs en saison régulière

1 championnat

50 circuits

364 coups sûrs

232 points marqués

68 doubles

9 triples

207 points produits