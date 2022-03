Deuxième présentation de la Soirée des Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières tiendront, le 11 mai, la deuxième de la « Soirée des Aigles » au profit de la structure des Aigles et du développement du baseball mineur à Trois-Rivières. Cette soirée qui débutera à 17 h se tiendra à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières

Sous la présidence d’honneur de Cassy Bernier, présidente de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, et notaire chez Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats, il y aura un souper gastronomique, quatre services, préparés par le Rouge Vin, bière et vin à volonté, un encan silencieux ainsi qu’un encan crié.

L’organisation trifluvienne attend 200 personnes de la communauté d’affaires de la région.

Pendant la soirée, l’organisation des Aigles dévoilera sa programmation de la saison 2022, la composition de l’équipe ainsi qu’un nouvel uniforme.

Le coût de cette soirée est de 175 $ par personne.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre à l’équipe des Aigles à titre de présidente d’honneur de cet événement. Contribuer à la visibilité d’une organisation prônant la santé, l’accomplissement et le dépassement chez les jeunes est pour moi un honneur », explique Cassy Bernier. « Les Aigles de Trois-Rivières, c’est une fierté régionale qui gagne à être connue. Joignez-vous à moi le 11 mai prochain et tout au long de la saison 2022, afin de vous aussi, faire partie du mouvement ! »