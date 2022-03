Un mois d'activité pour améliorer santé physique et santé mentale

Du 1er au 30 avril, le Mois TOUGO, avec son thème « Se sentir bien dans sa ville », incite la population « à profiter des services et infrastructures qu’offrent les municipalités pour relaxer, être plus zen, se sentir bien », souligne le communiqué de la Ville de Shawinigan.

Pendant ce mois, il y a trois objectifs : bouger plus, manger mieux et se sentir bien, « tout cela pour améliorer sa santé mentale et viser l’équilibre », ajoute-t-on.

Le site Internet montougo.ca propose divers outils afin de prendre part au mouvement collectif dont un questionnaire santé, des recettes, des articles informatifs et des concours.

On note trois activités : une conférence virtuelle – Découverte de la Côte-Nord en vélo avec Alain Ricard, le 16 avril à 14 h ; un atelier virtuel – Zéro déchet dans la salle de bain et produits d’entretien ménager maison le 27 avril à 18 h 30 ; et une conférence virtuelle – Bien manger à petit prix avec Geneviève O’Gleman, le 28 avril à 18 h 30.