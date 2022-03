Les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ont échoué dans leur tentative conjointe de tenir les Jeux d’été du Canada en 2029. C’est le Nouveau-Brunswick qui organisera ces jeux pour la troisième fois. La ville, ou la région hôte, de ces jeux sera connue dans les prochaines années. Rappelons que les jeux d’été en 1985 ont été tenus à Saint John et ceux d’hiver ont eu lieu à Bathurst et Campbellton.