La Tuque investit 42 000 $ dans la promotion des entreprises touristiques

Les Aigles de Trois-Rivières mettent sous contrat le lanceur de relève Ben Hoffman pour la saison 2022. Le releveur de 6’2’’ avait débuté l’aventure avec Équipe Québec l’année dernière avant de se blesser et de mettre un terme à sa saison. Ben Hoffman, avant sa blessure, avait réussi à totaliser 30 retraits sur des prises en 33.1 manches au monticule. En 2020, l’artilleur avait maintenu une moyenne de points mérités de 2.03 en plus de retirer 39 joueurs au bâton en 40 manches de travail alors qu’il jouait pour les Boulders de Rockland, devenu maintenant les Boulders de New York dans la Ligue Frontière. « Ben est un excellent ajout à notre comité de lanceurs. Il a eu un très bon début de saison l’année passée avec Équipe Québec avant de se blesser. Maintenant qu’il est en pleine forme, il a hâte de revenir au jeu et de reprendre là où il a laissé », commente Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières. Hoffman sera certainement utilisé en fin de match alors qu’il possède toutes les aptitudes pour venir en relève tard dans la partie. « Il maîtrise très bien ses lancers en plus d’avoir d’excellentes balles à changement de vitesse. Il a tout ce qu’il faut pour occuper le poste de releveur de fins de rencontre », ajoute Matthew Rusch.