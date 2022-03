Des scouts à la conquête du Saint-Laurent

Les dirigeants de la Fondation Claude-Mongrain relancent leurs deux programmes de bourses pour les athlètes de la « relève » de la Mauricie et de la MRC de Bécancour, souligne-t-on dans un récent communiqué. Après deux années d’interruption à cause de la pandémie de la COVID-19, la fondation pourra de nouveau remettre des bourses pour soutenir le développement des jeunes talents sportifs, garçons et filles, tous sports confondus.