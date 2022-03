Les inscriptions aux activités de loisirs commencent bientôt

La période d’inscription pour les activités de loisirs et de culture pour la session de printemps commencera le jeudi 31 mars en ligne sur le site Web de la Ville de Shawinigan dès 8 h 30, indique la municipalité dans un communiqué diffusé cette semaine.

La municipalité indique aussi que les résidents de Saint-Boniface pourront s’inscrire du 5 au 7 avril. Les non-résidents pourront aussi s’inscrire les 6 et 7 avril.

La programmation « loisirs et culture printemps-été 2022 » peut être consultée en ligne. Des exemplaires imprimés seront distribués par la poste dans la semaine du 21 mars dans les résidences de Shawinigan et dans les bibliothèques.

L’inscription au camp de jour d’été se déroulera à compter du jeudi 12 mai, 8 h 30. Le camp de jour est réservé aux résidents de Shawinigan et sera offert sur cinq sites différents.

Pour faciliter le processus d’inscription, les citoyens sont invités à se rendre sur le portail en ligne pour créer leur dossier famille ou le mettre à jour.

La municipalité rappelle que les bibliothèques de Shawinigan offrent plusieurs activités aux petits et grands, notamment des ateliers et des conférences en ligne, le prêt d’instruments de musique, des trousses à emprunter, etc.

L’inscription aux activités est obligatoire et peut s’effectuer par téléphone dans chacune des bibliothèques ou par courriel en consultant le site de la ville dans la section « programmation ».