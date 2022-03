La saison de Ligue de Baseball Majeur du Québec commence le 14 mai

La saison régulière de la Ligue de Baseball Majeur du Québec débutera le samedi 14 mai à Shawinigan. Les Cascades, champions en titre des séries éliminatoires, recevront les finalistes de l’été 2021, les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu.

C’est ce qui a été annoncé le samedi 26 février lors l’assemblée générale annuelle de la Ligue de Baseball Majeur du Québec. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour au cours de cette journée, dont le calendrier régulier de la prochaine saison.

Les dix formations de la LBMQ seront de retour pour l’été 2022. Les divisions Louisville-Slugger et B45 demeurent intactes alors que les équipes joueront un total de 30 parties chacune. Quatre parties contre les rivaux de leur propre division, deux contre la division adverse. Il y aura une série aller-retour contre une rivalité naturelle et pour terminer, deux affrontements à domicile face aux formations U17 et U16 de l’Académie de Baseball Canada.

Pour les séries éliminatoires, le seul changement apporté fut celui de ne pas refaire de classement général avant les séries en demi-finale. Par le passé, il pouvait arriver que des formations doivent affronter une équipe de la division adverse avant la finale alors, les gouverneurs ont décidé de réduire les possibilités de transports avant la présentation de la finale.

Il a aussi été décidé de ne pas retenir la candidature de la Ville de Sorel afin de présenter une partie d’étoile. Les discussions autour de l’événement ne faisaient pas l’unanimité dans le groupe, même si le projet était intéressant dans son ensemble. La date préconisée à la fin du mois de juillet devenait problématique pour la logistique avant les séries éliminatoires prévues pour la mi-août.

Puisque les deux dernières saisons durant la COVID ont durement éprouvé les organisations au niveau financier, il a donc été décidé que la LBMQ n’allait pas représenter le Québec au prochain Championnat Canadien qui sera présenté à Sidney en Nouvelle-Écosse.

Durant la rencontre, le nouveau directeur général des Jets de Montréal, Renaud Catellier a été présenté à ses confrères. En janvier, Renaud Catellier a rapatrié Francois-Alexandre Tambosso qui avait passé les deux dernières saisons à Acton Vale avec les Castors.

Il accueille également Jérémie Matte, choix de second tour du dernier repêchage. En retour, les Jets cèdent l’artilleur Bryan Corona ainsi qu’Aris Zimakas, également une sélection de deuxième ronde du dernier encan. Des considérations futures sont également prévues dans cette transaction advenant que les joueurs soient qualifiés pour les séries de fin de saison.

Le nouveau manitou de Montréal a conclu un marché avec son homologue des Cascades de Shawinigan, Jean-Philippe Lemay, au cours des derniers jours. Simon Brisebois passe à l’organisation des Jets en retour deux choix de troisième ronde aux repêchages de 2022 et 2023.