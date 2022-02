Ouverture des inscriptions pour le camp de jour à Nicolet

Les inscriptions sont ouvertes pour le camp de jour à Nicolet. Même si toutes les recommandations et les mesures applicables ne sont pas connues, l'administration municipale nicolétaine a tout de même décidé d'ouvrir la période d'inscriptions.

L'équipe des Services à la communauté s'affaire déjà à planifier la programmation estivale afin d'offrir un été ludique et agréable à vos enfants.

Le processus d'inscription se fait dès maintenant et se réalise en ligne auprès de la plateforme Voilà. Pour créer votre compte, vous devez utiliser un ordinateur (et non une tablette ou un cellulaire qui ne fonctionnent pas avec cette plateforme. Prévoyez un délai d'acceptation de 72 heures maximum avant de pouvoir inscrire les enfants.

Le programme du camp de jour aura lieu du 27 juin au 19 août inclusivement (soit 8 semaines). Le service sera dispensé du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30.

Les résidents ont priorité d'inscription du 25 février au 1er avril. Ensuite, du 2 avril au 31 mai, les non-résidents pourront s'inscrire.

Les frais sont de 400 $ pour les enfants résidents et de 800 $ pour les enfants non-résidents