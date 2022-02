Appel à la mobilisation pour obtenir les Jeux du Québec

Trois-Rivières et le comité de candidature lancent un appel à la mobilisation de tous les citoyens en invitant toute la communauté à signer un formulaire en ligne, sur le site Web de la ville, pour signifier son appui à l’obtention de la Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières en 2025.

Le comité de candidature souhaite démontrer à SPORTSQUÉBEC que c’est toute une communauté qui soutient ce grand projet. Trois-Rivières est prête à accueillir le plus grand rassemblement multisports de la province. Le comité de candidature se fixe l’objectif de recueillir 20 000 signatures d’ici août 2022.

Des avantages

En plus de faire rayonner Trois-Rivières à l’échelle nationale, l’organisation de ce prestigieux événement sportif s’accompagne de retombées économiques estimées à 12 M$ et de subventions pouvant grimper jusqu’à 5 M$ pour adapter et moderniser les infrastructures sportives, assurant un legs durable qui bénéficiera à toute la communauté.

« Nous besoin de vous ! Allez signer le formulaire en ligne et montrez-nous que vous êtes prêtes et prêts à recevoir. Ça ne prendra littéralement que 30 secondes de votre temps, mais ça laissera des souvenirs gravés à jamais dans la mémoire de nos jeunes », lance Martin Leblanc, président du comité de candidature.

« J’invite toute la population à signer le formulaire d’appui pour démontrer à SPORTSQUÉBEC que Trois-Rivières est prête à recevoir un événement d’une telle envergure. Moi, je suis prêt à recevoir ! », indique le maire Jean Lamarche, qui a d’ailleurs été le tout premier à signer le formulaire d’appui.

Ce formulaire en ligne permettra également d’amorcer la recherche de bénévoles pour cette Finale des Jeux du Québec. En moyenne, ce sont quelque 2 500 bénévoles qui sont nécessaires avant et pendant les neuf jours de compétition. Les personnes intéressées à être bénévole lors de la Finale des Jeux du Québec pourront signifier leur intérêt à même le formulaire.

Une course jusqu’à l’automne

Après avoir fait valoir ses installations et ses partenaires essentiels lors des deux premières étapes, Trois-Rivières poursuit la course vers la troisième et ultime étape du processus de sélection du milieu hôte de la Finale des Jeux du Québec à l’été 2025, le comité de candidature consacrera notamment ses efforts sur l’élaboration et la rédaction du dossier final de candidature et sur la mise en œuvre de plusieurs actions et efforts de mobilisation afin d’aller à la rencontre de la population à travers divers événements sportifs, culturels et familiaux.

Le dossier final de candidature sera déposé en août, alors qu’une présentation devant le comité de sélection de SPORTSQUÉBEC est prévue vers la fin du mois de septembre. C’est en octobre 2022 que le comité de sélection de SPORTSQUÉBEC fera connaître sa décision officielle parmi les milieux candidats.