Un frappeur de puissance s’amène à Trois-Rivières

Les Aigles ont mis sous contrat le joueur d’avant-champ Chris O’Neal pour la saison 2022. Le jeune homme âgé de 23 ans en sera à sa deuxième année chez les professionnels alors qu’il a joué sa saison recrue avec les Cowboys d’Alpine, Texas, dans la Ligue Pecos.

À sa saison recrue, Chris O’Neal a maintenu une moyenne au bâton de .387, en plus de produire 42 points et de frapper 11 coups de circuit. Il a également remis une moyenne de présence sur les buts de .446, et ce en 40 matchs.

Chris O’Neal a également montré des statistiques impressionnantes lors de son passage dans la NCAA avec les Dragons de Lane College. En cinq saisons, il affiche une moyenne au bâton de .352 et une moyenne de présence sur les buts du .460.

« Chris est un joueur très intéressant. Il a eu une carrière incroyable au niveau collégial avec les Dragons de Lane College dans la NCAA, et il a eu une excellente saison recrue chez les professionnels l’année passée. Sa puissance est ce qui m’a convaincu de le signer en tant que joueur d’avant-champ », explique Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.