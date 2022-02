Michel Côté, président de Côté-Reco, s'éteint à l'âge de 57 ans

C’est avec une grande tristesse que l’organisation des Aigles a appris le décès de Michel Côté, l’un des propriétaires de l’équipe, à l’âge de 57 ans.



« Tous les membres de l’organisation des Aigles sont profondément touchés par le décès de Michel. Nous pleurons le départ d’un grand homme dont la contribution au développement du baseball à Trois-Rivières et de la structure des Aigles a été immense depuis la naissance de la concession professionnelle à l’automne 2012. Michel était un homme généreux, passionné et attaché aux causes qui touchent la jeunesse, souligne le président des Aigles, René Martin. L’organisme à but non lucratif que sont les Aigles avait beaucoup de valeur pour lui puisque c’était sa façon de redonner aux enfants et à la communauté par notamment un événement sportif professionnel régional à coût abordable », ajoute-t-il.



« Michel était un mentor pour nous tous. Il s’informait régulièrement à propos de l’équipe et sur la progression de nos nombreux projets tout en prenant soin de nous aiguiller sur les pièges à éviter et les futures actions à prendre. À sa façon, il trouvait le moyen de nous accompagner malgré son horaire très chargé et ses déplacements d’affaires un peu partout dans le monde. Sans lui, les Aigles ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui et c’est avec un sentiment de fierté que nous allons travailler d’arrache-pied pour poursuivre la vision que Michel avait du baseball à Trois-Rivières », partage le directeur général des Aigles, Simon Laliberté.



Michel, en compagnie de ses frères André et Pierre, avait repris l’entreprise familiale Côté-Reco, dont la naissance a eu lieu il y a trois générations. Ils ont consolidé le réseau de magasins, créé des bannières supplémentaires (Centre du Travail, Ecotone et Go Sport), acquis des marques de qualité telles que Chlorophylle, Kingtreads et Sportchief tout en développant la distribution au niveau international. Côté-Reco, c’est plus de 110 employés qui contribuent à l’essor de l’entreprise, 200 000 pieds carrés d’entrepôts et centres de distribution, une usine de fabrication de vêtements en République dominicaine, 39 marques internationales, des marques exclusives, 6 franchises et bannières et 2 filiales à l’étranger.



L’entreprise Côté-Reco demeure parmi les propriétaires des Aigles en compagnie du Groupe Vertdure.



L’organisation des Aigles offre ses plus sincères condoléances à sa conjointe France, sa fille Gabrielle ainsi que ses garçons Francis et Marco.

Sur le site Web de Côté-Reco, on peut lire d'autres détails concernant la mort de l'homme d'affaires.

« C’est avec énormément de tristesse que nous vous annonçons que le président et leader de l’entreprise Côté-Reco, Michel Côté est décédé subitement à sa résidence le 12 février dernier à l’âge de 57 ans.»

On sent la même tristesse dans le texte sur la page Facebook de Chaussures Pop : « Cette semaine, nous avons dit adieu à notre président et leader, Michel Côté décédé subitement à sa résidence le 12 février dernier à l'âge de 57 ans. Ce visionnaire, leader bienveillant, passionné et homme si attachant, a contribué, avec ses frères André et Pierre, à construire un réseau fort de magasins Chaussures Pop à travers le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick.»

On peut y lire aussi que « le début de l’histoire de Chaussures Pop prend racine dans les années 20 au village Deschaillons-sur-Saint-Laurent, alors que leur grand-père Lucien Côté y tenait le magasin général.»

« Depuis, quatre générations de Côté y ont mis le cœur à l’ouvrage pour faire grandir la grande famille Côté-Reco qui regroupe plus de 110 employés à travers le Canada et qui regroupe plus d’une centaine de franchisés ou bannières Chaussures Pop, Go Sport et Chlorophylle notamment.»

Dans le message de Mme Manon Rivard, directrice des communications et adjointe marketing, on apprend que « certains le décrivaient comme un frère de cœur ou de sang, d’autres comme un mentor, un pilier, un confident. Qu’on le connaisse depuis l’enfance ou qu’on ait croisé sa route que depuis quelques mois, tous se souviennent à quel point on se sentait important, écouté et précieux à ses côtés. Curieux, il ne cessait de vouloir apprendre des autres, mais au final, c’est nous qui avons le plus appris à le côtoyer.»

Un visionnaire

« Leader humain et passionné, Michel Côté s’impliquait corps et âme dans l’entreprise, tout en étant engagé dans différentes causes qui lui tenaient à cœur. Doté d’un flair redoutable en affaires, il savait détecter la moindre opportunité pour assurer la croissance et la pérennité de la compagnie.»

La grande famille Côté-Réco sera désormais guidée par ses frères André et Pierre saura poursuivre sa mission, ses valeurs et sa vision. « Michel était une personne exceptionnelle et un visionnaire, il a su s’entourer de personnes compétentes et bâtir une solide équipe capable de faire face à l’adversité et relever les défis. Nous avons tous le désir de poursuivre cette belle aventure. Nous avons bâti une grande famille et nous allons continuer de la faire grandir », souligne André Côté.

Son héritage

Plus de 100 ans après le début de l’histoire de l’entreprise, Côté-Reco est devenu un maillon fort du commerce au détail au Québec, précise le communiqué. « Constamment à l’affût de nouvelles opportunités, assoiffé d’innovation et de croissance, Michel a repris la direction de Côté-Reco à l’aube des années 2000. La récente génération des Côté, épaulée par son père Réal, ses frères, André et Pierre, ainsi que sa fille Gabrielle, a fait grandir la famille rapidement. Au cours des 20 dernières années, elle a consolidé le réseau de magasins, créé des bannières supplémentaires (Centre du Travail, Ecotone et Go Sport), acquis des marques de qualité telles que Chlorophylle, Kingtreads et Sportchief, innové en faisant l’acquisition du studio d’expertise numérique La Web Shop, et ce tout en développant la distribution au niveau international.»



« L’ensemble de la grande famille Côté-Reco tient à offrir ses plus sincères sympathies à sa conjointe, France Marchand, à ses trois enfants, Francis, Marc-Antoine et Gabrielle ainsi qu’à sa mère Françoise Bergeron Côté, ses petits-enfants, ses frères Jean, Pierre et André, ainsi que sa sœur Lise », conclut le message de l'entreprise Côté-Reco.