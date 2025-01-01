Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Grève illimitée des chauffeurs de Fleur de Lys

Reprise partielle du service sur la ligne Express A de la RTCS

durée 11h00
8 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Depuis ce matin, le service de transport sur la ligne Express A de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS), a repris partiellement ses opérations, et ce en dépit de la grève générale illimitée toujours en cours chez les chauffeurs de l’entreprise Fleur de Lys.  

Afin d’atténuer les impacts sur la clientèle, le fournisseur Fleur de Lys assignera deux cadres qualifiés qui assureront l’opération de deux autobus circulant en boucle sur la ligne Express A, et ce, gratuitement pour tous les usagers, qu’ils détiennent ou non une carte d’accès au transport en commun. Ce service sera offert jusqu’à la fin de la grève.

Horaire restreint du service – Ligne Express A

Ce service sera disponible du lundi au vendredi, exclusivement aux heures de pointe :

Le matin : 6 h 30 à 9 h 30
L’après-midi : 14 h 30 à 17 h 30

La RTCS rappelle que cette mesure constitue un service d’appoint visant à offrir une alternative minimale à la population. Le reste du réseau demeure interrompu.

Recommandations aux usagères et aux usagers

La RTCS recommande fortement aux usagères et usagers de prévoir des solutions de transport alternatives pour leurs déplacements hors des périodes couvertes par le service minimal.

Les usagères et usagers du transport en commun à Shawinigan sont également invités à conserver leurs cartes de transport du mois de novembre, puisqu’un mécanisme d’échange pourra être envisagé lors de la reprise complète du service.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Bilan 2025: l'environnement est «sacrifié» par Québec et Ottawa

Publié à 12h00

Bilan 2025: l'environnement est «sacrifié» par Québec et Ottawa

L’année qui vient de s’écouler marque un « tournant inquiétant pour la démocratie environnementale» au Québec et au Canada, selon une quinzaine d’organisations qui ont tiré la sonnette d’alarme lundi matin. Les groupes environnementaux ont convié les médias à la Maison du développement durable à Montréal pour dénoncer la multiplication des pièces ...

LIRE LA SUITE
Shawinigan en action, pour une communauté plus inclusive

Publié le 4 décembre 2025

Shawinigan en action, pour une communauté plus inclusive

Le 3 décembre, c'était la Journée internationale des personnes handicapées. Pour l’occasion, la Ville de Shawinigan souhaite sensibiliser la population à l’importance de travailler ensemble pour bâtir une communauté véritablement inclusive. Dans son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, la Ville vise à réduire les ...

LIRE LA SUITE
Bris d'une conduite d'eau sur le chemin de Sainte-Flore à Shawinigan

Publié le 2 décembre 2025

Bris d'une conduite d'eau sur le chemin de Sainte-Flore à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe la population qu’à la suite d’un bris d’une conduite, des travaux sont prévus sur le chemin de Sainte-Flore depuis le 2 décembre pour effectuer les réparations. Ces travaux entraîneront la fermeture du chemin de Sainte-Flore, entre le chemin de la Vallée-du-Parc et la 25e Rue, de 8 h à 17 h (circulation ...

LIRE LA SUITE