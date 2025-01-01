Grève illimitée des chauffeurs de Fleur de Lys
Reprise partielle du service sur la ligne Express A de la RTCS
Par Salle des nouvelles
Depuis ce matin, le service de transport sur la ligne Express A de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS), a repris partiellement ses opérations, et ce en dépit de la grève générale illimitée toujours en cours chez les chauffeurs de l’entreprise Fleur de Lys.
Afin d’atténuer les impacts sur la clientèle, le fournisseur Fleur de Lys assignera deux cadres qualifiés qui assureront l’opération de deux autobus circulant en boucle sur la ligne Express A, et ce, gratuitement pour tous les usagers, qu’ils détiennent ou non une carte d’accès au transport en commun. Ce service sera offert jusqu’à la fin de la grève.
Horaire restreint du service – Ligne Express A
Ce service sera disponible du lundi au vendredi, exclusivement aux heures de pointe :
Le matin : 6 h 30 à 9 h 30
L’après-midi : 14 h 30 à 17 h 30
La RTCS rappelle que cette mesure constitue un service d’appoint visant à offrir une alternative minimale à la population. Le reste du réseau demeure interrompu.
Recommandations aux usagères et aux usagers
La RTCS recommande fortement aux usagères et usagers de prévoir des solutions de transport alternatives pour leurs déplacements hors des périodes couvertes par le service minimal.
Les usagères et usagers du transport en commun à Shawinigan sont également invités à conserver leurs cartes de transport du mois de novembre, puisqu’un mécanisme d’échange pourra être envisagé lors de la reprise complète du service.