Journée de lutte contre le sida: une réforme de la justice criminelle réclamée

durée 18h00
1 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Des militants de la lutte contre le sida exhortent les libéraux à respecter l'engagement du gouvernement Trudeau de réformer les lois sur la divulgation du statut sérologique et à relancer les efforts du Canada pour mettre fin à la pandémie.

Le Réseau juridique du VIH affirme que la stagnation des progrès du Canada en matière de prévention des nouvelles infections au VIH – particulièrement chez les Autochtones des Prairies – entraîne une augmentation des dépenses publiques de plusieurs millions de dollars.

Le groupe demande au ministre de la Justice, Sean Fraser, de reprendre le plan du gouvernement Trudeau, actuellement au point mort, visant à réformer les lois utilisées pour poursuivre les personnes vivant avec le VIH qui ne divulguent pas leur statut à leurs partenaires sexuels – même lorsqu'il leur est impossible de transmettre le virus.

À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, des députés et des sénateurs membres du Caucus mondial pour l'égalité demandent à Ottawa d'accroître les dépenses consacrées au traitement et à la prévention afin que le Canada soit en voie d'atteindre les objectifs internationaux.

L'Agence de la santé publique du Canada rapporte une légère baisse des nouveaux cas de VIH l'an dernier, mais les statistiques d'Ottawa placent le Canada derrière la plupart des pays du G7 en ce qui concerne les efforts déployés pour enrayer la propagation de la maladie.

Le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) affirme que les coupes budgétaires décrétées par des pays comme le Canada et les États-Unis – qui ont contribué à réduire d'environ du tiers le financement mondial des campagnes de lutte contre le sida dans les pays en développement – compromettent les progrès réalisés dans la lutte contre l'épidémie à l'échelle mondiale.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

