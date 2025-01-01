Bris d'une conduite d'eau sur le chemin de Sainte-Flore à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe la population qu’à la suite d’un bris d’une conduite, des travaux sont prévus sur le chemin de Sainte-Flore depuis le 2 décembre pour effectuer les réparations.

Ces travaux entraîneront la fermeture du chemin de Sainte-Flore, entre le chemin de la Vallée-du-Parc et la 25e Rue, de 8 h à 17 h (circulation locale seulement) et une coupure d’eau de 8 h à 17 h, suivie d’un avis d’ébullition pour les adresses suivantes :

o 4221 au 9905, chemin de Sainte-Flore

o 3973 au 3903, avenue de la Montagne

o Chemin de la Vallée-du-Parc (en entier) o 201 au 1111, chemin des Pommiers

o Chemin des Versants (en entier)

o 3150 au 3500, rue du Lac-Vergne

o Rue du Lac-Paulette (en entier)

La durée des travaux est sujette à changement selon leur avancement.

Avis d’ébullition préventif

Si votre résidence se trouve dans le secteur touché, vous devrez faire bouillir l’eau du robinet durant une minute à gros bouillons pour : boire ou préparer des boissons, préparer les biberons et les aliments pour bébés, laver les légumes et les fruits, préparer les aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée, préparer des glaçons, abreuver vos animaux de compagnie et vous brosser les dents et vous rincer la bouche.

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour laver les vêtements, pour prendre une douche ou un bain. Vous pouvez laver la vaisselle au lave-vaisselle ou à la main avec du détergent, mais assurez-vous qu’elle soit bien sèche avant de l’utiliser.

Vous pouvez vous procurer de l’eau potable à l’extérieur du garage municipal, situé au 75, 28e Rue (porte KK), accessible par la 98e Rue. Vous devez apporter vos récipients pour les remplir vous-même.

Les citoyennes et citoyens concernés sont avisés par le Service de messagerie automatisée aux citoyens (SMAC). Si cet avis vous concerne et que vous n’avez pas reçu d’appel automatisé, nous vous invitons à vous inscrire en ligne au shawinigan.ca/smac ou en communiquant avec le Service aux citoyens au 819 536-7200.

La levée de cet avis d’ébullition préventif sera confirmée aux citoyennes et citoyens concernés par le SMAC.