Shawinigan en action, pour une communauté plus inclusive

Le 3 décembre, c'était la Journée internationale des personnes handicapées. Pour l’occasion, la Ville de Shawinigan souhaite sensibiliser la population à l’importance de travailler ensemble pour bâtir une communauté véritablement inclusive.

Dans son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, la Ville vise à réduire les obstacles à leur intégration et leur participation dans la communauté. Par exemple, les personnes handicapées peuvent se procurer une Carte accompagnement loisir (CAL), qui octroie l’accès gratuit à leur accompagnatrice ou accompagnateur dans certaines installations.

De plus, les bibliothèques de Shawinigan offrent notamment ces services : une collection adaptée ou spécialisée sur les troubles et déficiences, la possibilité d’emprunter un déambulateur sur place pour parcourir les rangées et le prêt de livres audio et de liseuses.

Notons que la Ville de Shawinigan poursuit sa démarche pour être certifiée Destination pour tous par Kéroul, un OSBL qui vise à rendre le tourisme et la culture accessible à tous.

Une campagne de sensibilisation percutante et efficace

Depuis août dernier, vous pouvez apercevoir devant certaines cases de stationnement réservées des affiches installées par la Ville, arborant des messages comme « Es-tu si pressé que ça? » et « Si tu prends ma place, prends mon handicap ».

Le déploiement de cette campagne a été rendu possible grâce à la collaboration entre plusieurs services municipaux et les organismes du milieu. La preuve que cette campagne a réussi à sensibiliser les automobilistes au respect des espaces réservés aux personnes handicapées : on

a observé une réduction significative de l’utilisation de ces cases par les automobilistes sans vignette. On estime une baisse d’environ 80 % des constats d’infraction émis depuis.