Séance publique de la RTCS le jeudi 4 décembre

Ce jeudi 4 décembre, tous les citoyens de Shawinigan sont invités à participer à la prochaine séance publique de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS).

C'est à 18 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Shawinigan, que la rencontre a lieu. Les portes s'ouvriront dès 17h45 pour les participants à la séance.

Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.