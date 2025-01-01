Nous joindre
Ville de Shawinigan

Séance publique de la RTCS le jeudi 4 décembre

1 décembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce jeudi 4 décembre, tous les citoyens de Shawinigan sont invités à participer à la prochaine séance publique de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS). 

C'est à 18 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Shawinigan, que la rencontre a lieu. Les portes s'ouvriront dès 17h45 pour les participants à la séance. 

Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.

 

