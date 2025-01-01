Une 13e année pour la campagne « Une moustache pour mon CH »

Après plus d’une décennie à faire pousser la solidarité, Une moustache pour mon CH revient pour une 13e édition qui promet de « brasser les affaires », au sens propre comme au figuré.

En effet, cette année, la campagne du Fonds en urologie à la mémoire de Gilles-Rousseau de la Fondation Santé Trois-Rivières prend un virage audacieux avec de nouvelles activités, une approche participative et un message clair à la communauté d’affaires et au grand public : faisons bouger les choses pour la santé des hommes de chez nous.

« Brasser les affaires » pour une bonne cause

Depuis 2012, des centaines de moustaches ont poussé dans la région pour soutenir la prévention, le traitement et la guérison des cancers masculins. Mais après plusieurs années, le mouvement avait besoin d’un vent de nouveauté:

« On voulait sortir du cadre, "brasser les affaires" un peu et offrir aux participants une expérience différente. Cette 13e édition se veut plus festive, plus mobilisatrice, et surtout plus concrète dans la façon de montrer l’impact des dons », souligne Nicolas Arel, chargé de projets aux événements et développement philanthropique à la Fondation Santé Trois-Rivières.

La campagne se veut aussi un rassemblement du milieu des affaires, invitant les entreprises, les équipes sportives et les groupes de collègues à s’impliquer ensemble dans un mouvement porteur pour la santé masculine.

Des activités qui rassemblent et font parler

Deux nouvelles activités viennent pimenter la campagne cette année, tandis qu’une autre fait son grand retour pour une troisième édition consécutive :

All-in pour mon CH — Le 6 novembre, les amateurs de stratégie sont conviés à un tournoi de poker amical au Grand Royal Wôlinak. Une soirée où audace et solidarité se rencontrent autour des cartes et d’une même cause.

Un birdie pour mon CH, présenté par Subaru Trois-Rivières — Le 20 novembre, les joueurs et les curieux sont invités au Golf Virtuel 3R pour un tournoi de golf virtuel, une façon originale de s’amuser entre collègues ou amis tout en contribuant à la campagne.

Tournoi de dekhockey – Le 7 février 2026, les passionnés de dekhockey seront conviés au classique tournoi organisé par le Complexe sportif Promutuel Assurance. Une occasion de démontrer esprit d’équipe et engagement, au profit de la campagne.

La campagne se conclura le 27 novembre par une expérience unique offerte aux partenaires et participants. Ils auront la chance d’entrer au cœur du service d’urologie du CHAUR pour voir concrètement comment leurs dons améliorent les soins et les équipements offerts aux patients.

Une moustache, un profil, un objectif

Participer à Une moustache pour mon CH, c’est beaucoup plus que laisser pousser une moustache : c’est afficher son engagement pour la santé masculine en se créant un profil sur la plateforme de sociofinancement de la Fondation Santé Trois-Rivières.

Seul ou en équipe, chacun peut : se fixer un objectif de collecte, partager sa page sur les réseaux sociaux et encourager les dons au profit du Fonds en urologie.

Un geste simple pour une cause essentielle et une occasion parfaite de « brasser les affaires » autrement.

Des ambassadeurs qui font bouger les choses

Cette année, cinq ambassadeurs issus du milieu des affaires et du sport portent le message de la campagne et invitent la population à passer à l’action : Mathieu Maltais, Banque Nationale du Canada, Dominic Fillion, Complexe sportif Promutuel Assurance, Jean Pellerin, Desjardins valeurs mobilières, Vincent Désaulniers, Subaru Trois-Rivières et Dominic Boucher, RBC Dominion valeurs mobilières.

Tous unis pour encourager les hommes à parler, à consulter, et à se mobiliser pour la santé des hommes d’ici.

Des dons qui changent les choses, ici même

Tous les fonds amassés durant la campagne Une moustache pour mon CH sont investis ici, à Trois-Rivières, dans le service d’urologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR). Grâce à la mobilisation des participants et partenaires au fil des ans, près d’un million de dollars ont déjà été amassés afin de faire l’acquisition d’équipements spécialisés, assurant ainsi aux hommes de notre région des soins de qualité sans devoir quitter leur communauté.