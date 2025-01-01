Un nouvel emplacement pour Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

L'organisme de banque alimentaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec déménagera ses locaux au 4600, rue Charles-Malhiot à Trois-Rivières, permettant d'entreposer davantage d’aliments, d'optimiser ses opérations et offrir des services améliorés pour répondre à la demande croissante d’aide alimentaire dans la région.

Jean Pellerin, président du conseil d’administration, souligne avec fierté : « L’acquisition de ce nouvel emplacement constitue une étape déterminante pour l’avenir de Moisson MCDQ. Ce projet s’inscrit dans une vision à long terme qui assurera la solidité de notre organisation, tout en la préparant à répondre aux besoins grandissants de notre communauté dans les années à venir. »

Gaël Chantrel, directeur général, ajoute : « Ce nouvel espace est essentiel : il nous permettra de réduire nos coûts d’exploitation, d’augmenter nos capacités d’entreposage et de bonifier ou développer de nouveaux services, comme la transformation des fruits et légumes et le portionnement des aliments reçus en vrac. Grâce à nos nouvelles installations, nous pourrons faire face à la hausse des demandes d’aide alimentaire, qui n’est malheureusement pas près de s’arrêter. »

M. Chantrel précise : « C’est un projet d’envergure de 9,3 millions $, financé par la vente de nos bâtisses actuelles, les sommes réservées au fil des ans, l’appui du Fonds des infrastructures du MAPAQ géré par Banques alimentaires du Québec ainsi que celui de partenaires majeurs. »

M. Pellerin poursuit : « Il y a un peu moins d’un an, nous avons lancé une campagne majeure de 2 millions $. Nous sommes fiers d’avoir déjà franchi 70 % de l’objectif, avec 1,4 million $ recueillis grâce à de précieux partenaires qui croient au rôle essentiel de Moisson en Mauricie et au Centre-du-Québec. »

M. Chantrel conclut : « Nous vivons un moment décisif : atteindre, voire dépasser, l’objectif de notre campagne majeure pour répondre aux besoins des gens de chez nous. Avec le soutien des Mauriciens, des Centricois et de la communauté d’affaires de nos deux régions, nous sommes convaincus de réussir. Pour y arriver, un réseau d’ambassadeurs se joint aux forces déjà mobilisées. »

Les ambassadrices et ambassadeurs de la campagne sont : Christine Beaulieu, actrice, Benoit Bélanger, Caisse Desjardins des Bois-Francs, Gaétan Boivin, Port de Trois-Rivières, Maxime Couture, Construction CMA, Charles Massicotte, Caisse Desjardins de Trois-Rivières et Amélie St-Pierre, Kerozen communication par l’objet inc.

Le comité de pilotage de la campagne est composé de : Jean Pellerin, président du conseil d'administration Moisson MCDQ, Valeurs mobilières Desjardins, Guy Gagnon, consultant, Gaël Chantrel, directeur général Moisson MCDQ et Geneviève Marchand, directrice adjointe Moisson MCDQ, directrice du financement et des communications, responsable de la campagne majeure de financement

Des entreprises, des particuliers, des fondations, telle que la Fondation Marcelle et Jean Coutu, ainsi que des communautés religieuses, notamment Les Filles de Jésus, ont déjà confirmé leur soutien financier pour ce projet d’envergure.

« La Ville de Trois-Rivières est fière d’appuyer Moisson MCDQ dans son projet de relocalisation. Ce nouvel emplacement offrira un environnement mieux adapté à la réalité de l’organisme et à la croissance soutenue de ses activités. Les besoins en aide alimentaire, qui ne cessent de croître, rappellent l’importance de soutenir celles et ceux qui, chaque jour, posent des gestes concrets pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de notre communauté. », ajoute Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

« La Fondation Ensemble pour l’enfance, portée par le Club Richelieu de Trois-Rivières, croit profondément que chaque enfant mérite de grandir le ventre plein et l’esprit tranquille. En soutenant le projet de déménagement de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, nous contribuons à renforcer un maillon essentiel de la chaîne d’entraide de notre région. Ce nouveau lieu permettra d’augmenter la capacité de récupération et distribution de nourriture, d’offrir un environnement plus efficace et sécuritaire, et, ultimement, de répondre à un nombre grandissant de familles dans le besoin. Ensemble, nous bâtissons un territoire plus solidaire, où aucun enfant ne devrait avoir à s’inquiéter de son prochain repas. », termine Maxim Vézina, président de la Fondation Ensemble pour l’enfance.