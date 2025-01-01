En collaboration avec la SPA Mauricie
Un programme pilote à Shawinigan pour mieux gérer les chats errants
Par Salle des nouvelles
La Ville de Shawinigan et la Société de protection des animaux (SPA) Mauricie ont renouvelé leur entente en matière de contrôle animalier. Cette nouvelle entente inclut un programme pilote de Capture – Stérilise – Relâche (CSR) : une approche éprouvée pour réduire la surpopulation de chats errants tout en favorisant une cohabitation harmonieuse avec la population.
Le programme Capture–Stérilise–Relâche (CSR) consiste à capturer, stériliser et identifier les chats vivant en colonie à l’extérieur, puis à les réintégrer dans leur milieu d’origine. Cette méthode permet de stabiliser progressivement la population féline, puisque les animaux stérilisés cessent de se reproduire. De plus, le programme diminue la possibilité qu’un chat soit euthanasié s’il ne peut être domestiqué. Les comportements nuisibles tels que l’odeur du marquage, le bruit excessif (miaulement) et les combats sont en grande partie éliminés.
Lorsqu’un chat errant est capturé et qu’aucun propriétaire ne se manifeste dans le délai prescrit au règlement municipal, certains pourraient être éligibles au programme CSR. Ce sont les vétérinaires spécialistes de la SPA Mauricie qui déterminent, après évaluation, si l’animal est admissible au programme CSR ou à l’adoption.
Une fois stérilisés, ils peuvent être relâchés à l’extérieur, car ils sont mieux adaptés à la vie en liberté, et ce, même en hiver. De plus, ils jouent un rôle écologique et leur présence contrôlée permet une cohabitation harmonieuse avec la communauté humaine tout en évitant une croissance incontrôlée de la population féline.
Collaboration citoyenne et prêt de cage-trappe
La Ville invite les citoyennes et citoyens à collaborer activement à ce programme. Des cages-trappes sont disponibles en prêt à la SPA Mauricie, avec un dépôt, permettant de capturer sans cruauté un chat errant sur le territoire.
Une fois capturé, le chat peut être transporté directement au refuge de la SPA Mauricie (2800, rue des Contremaîtres) par la personne l’ayant capturé, ou confié à un membre de l’équipe de la SPA Mauricie en effectuant un appel pour planifier la cueillette de l’animal sans frais au 819 539-9683, poste 299.
Dans les prochaines semaines, des spécialistes seront mandatés par la Ville pour effectuer une vigie de secteurs visés, afin de capturer des chats dans le cadre de ce nouveau programme.
L’arrivée du programme Capture–Stérilise–Relâche à Shawinigan marque une étape importante pour la gestion responsable des chats errants sur notre territoire. Dans d’autres villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec, cette approche a déjà permis de relâcher une centaine de chats dans leur environnement d’origine, une preuve tangible de son efficacité et de son impact positif pour les animaux comme pour les citoyens.
Responsabilité des propriétaires d’animaux
La Ville rappelle que tout chat domestique doit porter en tout temps la médaille correspondant à sa licence. Le non-respect de cette réglementation peut entraîner une amende de 250 $, conformément au Règlement général SH-1, titre 8 – Animaux.
L’enregistrement et l’identification de votre animal augmentent considérablement vos chances de le retrouver en cas de perte. De plus, la stérilisation des chats domestiques demeure la meilleure façon de prévenir la surpopulation féline et d’assurer le bien-être collectif.
Pour obtenir davantage d’information sur le programme CSR ou sur les services offerts, visitez le site Web de la SPA Mauricie.
Voici les heures d’ouvertures pour la succursale de la SPA Mauricie à Shawinigan :
Lundi : 12 h à 16 h
Mardi : 12 h à 16 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Jeudi : 12 h à 16 h
Vendredi : fermé
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
Service d’urgence pour Shawinigan
En dehors des heures d’accessibilité de nos installations, la centrale d’appel de la SPA Mauricie Shawinigan communiquera avec le patrouilleur de garde concernant toute situation d’urgence.