Semaine de prévention des incendies 2025
Près de 400 personnes ont visité la caserne Champlain à Shawinigan
La Ville de Shawinigan dresse un bilan fort positif de la Semaine de prévention des incendies 2025. Plusieurs activités ont eu lieu, dont les portes ouvertes à la caserne Champlain du 11 octobre dernier.
C'est près de 400 personnes qui ont rencontré l'équipe du Service incendie à l’occasion de ses portes ouvertes. L’enthousiasme des visiteurs et la participation active des pompiers ont grandement contribué à faire de cette activité un moment marquant de la semaine.
Cette activité familiale a notamment permis aux petits et grands d'observer des démonstrations d’équipements et de techniques d’intervention, d'échanger directement avec les pompiers et monter à bord des camions incendie et de l’embarcation de sauvetagenautique.
Rendez-vous 100 % Aînés : mieux les protéger
Le samedi 4 octobre, lors du Rendez-vous 100 % Aînés, près de 120 personnes ont visité le kiosque de prévention tenu par les pompiers. C’était l’occasion de promouvoir les outils qui visent à renforcer la sécurité des personnes aînées ou plus vulnérables de notre communauté, comme : le programme PAIR, qui offre un appel téléphonique quotidien aux personnes vivant seules et le registre des secours adaptés, qui permet aux personnes à mobilité réduite ou en besoin d’assistance d’être connues de nos services d’urgence, afin de mieux planifier les interventions.
Visites résidentielles avec les Cataractes : prévenir tout en récompensant
En collaboration avec des joueurs des Cataractes de Shawinigan, les pompiers ont effectué des visites à domicile pour sensibiliser les résidentes et résidents à l’importance des avertisseurs de fumée. Les foyers conformes ont reçu une paire de billets pour assister à un match des Cataractes au Centre Gervais Auto!
Il est encore temps de participer à cette campagne de sensibilisation en remplissant le formulaire d’autovérification en ligne. Faites-le avant le 27 octobre pour courir la chance de remporter une paire de billets de hockey : cliquez ici. Visitez le shawinigan.ca/avertisseurs pour connaître la réglementation municipale et les bonnes pratiques relatives aux avertisseurs de fumée.