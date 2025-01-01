Nous joindre
Semaine de prévention des incendies 2025

Près de 400 personnes ont visité la caserne Champlain à Shawinigan

durée 10h22
15 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Ville de Shawinigan dresse un bilan fort positif de la Semaine de prévention des incendies 2025. Plusieurs activités ont eu lieu, dont les portes ouvertes à la caserne Champlain du 11 octobre dernier. 

C'est près de 400 personnes qui ont rencontré l'équipe du Service incendie à l’occasion de ses portes ouvertes. L’enthousiasme des visiteurs et la participation active des pompiers ont grandement contribué à faire de cette activité un moment marquant de la semaine.

Cette activité familiale a notamment permis aux petits et grands d'observer des démonstrations d’équipements et de techniques d’intervention, d'échanger directement avec les pompiers et monter à bord des camions incendie et de l’embarcation de sauvetagenautique.

Rendez-vous 100 % Aînés : mieux les protéger
Le samedi 4 octobre, lors du Rendez-vous 100 % Aînés, près de 120 personnes ont visité le kiosque de prévention tenu par les pompiers. C’était l’occasion de promouvoir les outils qui visent à renforcer la sécurité des personnes aînées ou plus vulnérables de notre communauté, comme : le programme PAIR, qui offre un appel téléphonique quotidien aux personnes vivant seules et le registre des secours adaptés, qui permet aux personnes à mobilité réduite ou en besoin d’assistance d’être connues de nos services d’urgence, afin de mieux planifier les interventions.

Visites résidentielles avec les Cataractes : prévenir tout en récompensant

En collaboration avec des joueurs des Cataractes de Shawinigan, les pompiers ont effectué des visites à domicile pour sensibiliser les résidentes et résidents à l’importance des avertisseurs de fumée. Les foyers conformes ont reçu une paire de billets pour assister à un match des Cataractes au Centre Gervais Auto!

Il est encore temps de participer à cette campagne de sensibilisation en remplissant le formulaire d’autovérification en ligne. Faites-le avant le 27 octobre pour courir la chance de remporter une paire de billets de hockey : cliquez ici. Visitez le shawinigan.ca/avertisseurs pour connaître la réglementation municipale et les bonnes pratiques relatives aux avertisseurs de fumée.

