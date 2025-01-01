Par ÉcoByke Verre Demain
Plus de 100 000 livres de verre récupérées au centre-ville de Trois-Rivières
En quatre années du projet « ÉcoByke Verre Demain », un total de 104 377 livres en verre , soit 83 502 bouteilles, a été récolté auprès des commerçants du centre-ville de Trois-Rivières à des fins de recyclage.
Ainsi, de la fin mai à la fin septembre, ÉcoByke, en partenariat avec la SDC du centre-ville de Trois-Rivières, Éclore fonds environnement Trois-Rivières et le Groupe Bellemare, ont offert leur service durant 20 semaines, lors de 20 collectes.
Des résultats significatifs
Cette quantité de verre récupéré en vélo souligne l’impact concret des actions collectives et l’importance de poursuivre le soutien à des projets qui favorisent un milieu de vie durable et responsable.
« Atteindre plus de 100 000 livres de verre récupérés, c’est une belle preuve que les efforts déployés depuis quatre ans portent fruit. Les commerçants embarquent dans le projet avec enthousiasme, et ça se reflète directement sur le terrain. », affirme Michel Letarte, fondateur d’ÉcoByke.
Quelques statistiques clés
Ce sont 20 cueillettes réalisées sur une période de 20 semaines, de la fin mai à la fin septembre qui ont eu lieu avec deux ressources à vélo qui se déplacent une fois par semaine.
Pour cette quatrième édition, plus de 27,000 bouteilles en verre ont été récupérées auprès de 22 entreprises participantes.
Notamment le Memphis Cabaret, le Temps d'une Pinte, Le Renard café + buvette, Le Buck Pub gastronomique, La Maison de Débauche, le Trèfle, l’Épi Buvette de quartier, Le Bette, le Randolph pub ludique, le Saint-Antoine, L'Hibiscus, O’Centro Pub & Grill, le Faste Fou, le Bistro L'Ancêtre, la Suite 60, Les Ailes piquantes, La Distillerie Mariana, l’Amphithéâtre Cogeco, le GP3R, le Festivoix et même la Résidence Belvédère.
« Les résultats démontrent à quel point ce service répond à un réel besoin dans notre milieu. Récupérer plus de 100 000 livres de verre en quatre ans, c’est le fruit d’un engagement collectif. Ce projet, porté par et pour le centre-ville, contribue concrètement à bâtir un environnement plus durable et à encourager des pratiques responsables au quotidien », souligne Eve-Marie Marchand, directrice générale de la SDC du centre-ville.
« Cette initiative fait réellement une différence pour nous. Elle aide à désengorger notre bac de recyclage, réduit les coûts liés aux vidanges supplémentaires, et en plus, c’est un beau projet écologique. Nous sommes fiers d’y participer et de contribuer concrètement à améliorer notre milieu », affirment Jo-Annie St-Amand et Hubert Lallier, copropriétaires du restaurant Le Bette.