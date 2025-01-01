Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Par ÉcoByke Verre Demain

Plus de 100 000 livres de verre récupérées au centre-ville de Trois-Rivières

durée 10h00
14 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

En quatre années du projet « ÉcoByke Verre Demain », un total de 104 377 livres en verre , soit 83 502 bouteilles, a été récolté auprès des commerçants du centre-ville de Trois-Rivières à des fins de recyclage. 

Ainsi, de la fin mai à la fin septembre, ÉcoByke, en partenariat avec la SDC du centre-ville de Trois-Rivières, Éclore fonds environnement Trois-Rivières et le Groupe Bellemare, ont offert leur service durant 20 semaines, lors de 20 collectes. 

Des résultats significatifs

Cette quantité de verre récupéré en vélo souligne l’impact concret des actions collectives et l’importance de poursuivre le soutien à des projets qui favorisent un milieu de vie durable et responsable.

« Atteindre plus de 100 000 livres de verre récupérés, c’est une belle preuve que les efforts déployés depuis quatre ans portent fruit. Les commerçants embarquent dans le projet avec enthousiasme, et ça se reflète directement sur le terrain. », affirme Michel Letarte, fondateur d’ÉcoByke.

Quelques statistiques clés

Ce sont 20 cueillettes réalisées sur une période de 20 semaines, de la fin mai à la fin septembre qui ont eu lieu avec deux ressources à vélo qui se déplacent une fois par semaine. 

Pour cette quatrième édition, plus de 27,000 bouteilles en verre ont été récupérées auprès de 22 entreprises participantes.

Notamment le Memphis Cabaret, le Temps d'une Pinte, Le Renard café + buvette, Le Buck Pub gastronomique, La Maison de Débauche, le Trèfle, l’Épi Buvette de quartier, Le Bette, le Randolph pub ludique, le Saint-Antoine, L'Hibiscus, O’Centro Pub & Grill, le Faste Fou, le Bistro L'Ancêtre, la Suite 60, Les Ailes piquantes, La Distillerie Mariana, l’Amphithéâtre Cogeco, le GP3R, le Festivoix et même la Résidence Belvédère.

« Les résultats démontrent à quel point ce service répond à un réel besoin dans notre milieu. Récupérer plus de 100 000 livres de verre en quatre ans, c’est le fruit d’un engagement collectif. Ce projet, porté par et pour le centre-ville, contribue concrètement à bâtir un environnement plus durable et à encourager des pratiques responsables au quotidien », souligne Eve-Marie Marchand, directrice générale de la SDC du centre-ville.

« Cette initiative fait réellement une différence pour nous. Elle aide à désengorger notre bac de recyclage, réduit les coûts liés aux vidanges supplémentaires, et en plus, c’est un beau projet écologique. Nous sommes fiers d’y participer et de contribuer concrètement à améliorer notre milieu », affirment Jo-Annie St-Amand et Hubert Lallier, copropriétaires du restaurant Le Bette.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un fœtus peut se familiariser avec une langue étrangère dans le ventre de sa mère

Publié hier à 18h00

Un fœtus peut se familiariser avec une langue étrangère dans le ventre de sa mère

Des chercheuses en neuropsychologie de l’Université de Montréal ont fait une découverte fascinante. Elles ont constaté qu’il est possible de se familiariser avec une langue étrangère avant même de venir au monde. Après avoir fait écouter à répétition une autre langue à des fœtus dans le ventre de femmes issues de milieux complètement ...

LIRE LA SUITE
Les aliments sucrés et salés sont moins chers que leurs équivalents «santés»

Publié hier à 14h00

Les aliments sucrés et salés sont moins chers que leurs équivalents «santés»

Les aliments emballés transformés, tels que le pain ou les grignotines, riches en sel et en sodium, sont moins chers que leurs équivalents plus sains, rapporte une étude réalisée par une équipe de chercheuses de l'Université Laval. Pour évaluer la qualité nutritionnelle des aliments, les chercheuses se sont fiées au symbole nutritionnel «Élevé ...

LIRE LA SUITE
Augmentation des plaintes et des inspections liées à la langue

Publié hier à 11h00

Augmentation des plaintes et des inspections liées à la langue

L'Office québécois de la langue française (OQLF) a effectué près de 10 000 inspections au cours de l'année écoulée, alors que la province intensifie sa lutte contre les entreprises qui ne respectent pas sa loi sur la langue. Au total, 9813 inspections ont été menées entre le 1ᵉʳ avril 2024 et le 31 mars 2025, ce qui représente une augmentation de ...

LIRE LA SUITE