Action de grâce : modifications à l’horaire du service de la RTCS

En raison du congé férié de l'Action de grâce, les services de transport régulier et adapté de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS), il y a modification à l'horaire.

C'est pourquoi que le lundi 13 octobre, les usagers devront suivre l'horaire habituel du dimanche.

Pour connaître les heures, les gens sont invités à visiter le site Web de la RTCS avant d'utiliser le service. La clientèle est remerciée pour sa collaboration.