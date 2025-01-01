Qualité de l’eau potable : la Ville de Shawinigan fait le point

La Ville de Shawinigan souhaite faire le point et informer la population concernant les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques (AHA), observés dans son réseau d’eau potable du lac à la Pêche.

La Ville travaille activement depuis plusieurs mois à réduire la présence des THM et AHA, deux sous-produits de désinfection. Comme mentionné dans un précédent communiqué, ces substances se forment naturellement lorsque le chlore utilisé pour désinfecter l’eau réagit avec la matière organique présente dans l’eau brute.

Des actions concrètes sont en cours

Depuis le redémarrage de la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la- Pêche (STELAP) en juillet 2022, la Ville reçoit annuellement un avis de non-conformité du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) concernant les concentrations de THM et d’AHA. De plus, la Ville est en communication constante avec le ministère afin d’établir un plan d’action durable pour remédier à la situation et assurer la conformité de son réseau d’eau potable.

En ce sens, des essais de rinçage du réseau ont été réalisés en 2024 et des études techniques sont en cours afin d’identifier des mesures transitoires permettant de réduire les taux de sous-produits de désinfection jusqu’à la mise en place des solutions permanentes.

Une station à moderniser pour une solution durable

Les analyses démontrent que, pour réduire efficacement les THM et AHA, il faut éliminer davantage de matière organique avant la désinfection. Or, augmenter les produits de traitement à court terme risquerait d’endommager les membranes de filtration, essentielles au bon fonctionnement de la station. C’est pourquoi la Ville concentre ses efforts sur une solution permanente, actuellement à l’étude par une firme spécialisée.

À ce sujet, la Ville rappelle qu’elle avait communiqué cette réalité le 5 avril 2024 lors du dépôt du rapport annuel sur la qualité de l’eau potable, où il avait été expliqué que l’augmentation des coagulants entraînait un colmatage prématuré des membranes et compliquait le respect des normes du MELCCFP.

Information continue à la population

Chaque année, la Ville publie le bilan de la qualité de l’eau potable, qui présente les résultats détaillés des analyses et les mesures mises en place. Le bilan 2024 est disponible en ligne au www.shawinigan.ca/qualiteeau.

Prochaine étape

La Ville tiendra dans les prochains jours une conférence de presse pour présenter l’avancement du projet de mise à niveau de la STELAP.