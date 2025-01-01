Cérémonie de remise de certificats
La Brigade de propreté du centre-ville honorée par Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
La Brigade de propreté du centre-ville a été mise à l’honneur aujourd’hui lors d’une cérémonie de remise de certificats tenue à l’Hôtel de Ville. Organisée conjointement par la Ville de Trois-Rivières, la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville et Point de Rue, cette reconnaissance visait à souligner l’implication et le parcours des membres de la brigade, tout en mettant en lumière la portée humaine, sociale et communautaire de cette initiative qui contribue à l’embellissement et à la vitalité du centre-ville.
Cette remise de certificats témoigne de la reconnaissance de l’engagement, des efforts et du chemin parcouru par les membres de la brigade. Cette initiative reflète aussi la volonté des acteurs du milieu de mettre en valeur des personnes souvent marginalisées et de reconnaître leur contribution active à l’entretien et à l’embellissement du centre-ville.
« Ces certificats symbolisent bien plus que des heures de travail accomplies. Ils représentent la persévérance, la fierté et l’implication de ces hommes et de ces femmes que nous sommes heureux de mettre en lumière. Par leur participation à la Brigade de propreté du centre- ville, ils ont contribué au bien-être collectif de toutes les Trifluviennes et de tous les Trifluviens. Aujourd’hui, c’est notre façon à nous de leur dire un grand merci. » - Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières
Une brigade qui change des vies et l’image du centre-ville
Lancée en 2022 comme projet pilote par la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville, en collaboration avec Point de Rue, Jean Boulet, député de Trois-Rivières et Ministre du Travail ainsi que Ministre responsable de la Mauricie, et Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières), la Brigade de propreté a pris un nouvel élan cette année. Grâce au soutien de la Ville, dans le cadre de son Plan de cohabitation sociale, la Brigade de propreté officielle a vu le jour à l’été 2025.
Chaque jour, une équipe de 3 à 5 personnes patrouillait les rues du centre-ville pour effectuer divers types de nettoyage : ramassage de déchets, de mégots, de cartons, de
petits débris, vidage de certaines poubelles problématiques et nettoyage ponctuel selon les besoins. La brigade a agi de manière agile et ciblée, en s’adaptant aux priorités du terrain. Les membres étaient équipés de tout le matériel nécessaire : chariots, balais, gants, ainsi que de casquettes, t-shirts et manteaux aux couleurs de la brigade. Ces vêtements ont été confectionnés par l’Atelier de sérigraphie initié en 2023 par la Coop Les Affranchis et Point de Rue, qui offre un revenu d’appoint à des personnes en situation de rue et favorise leur réinsertion socioprofessionnelle.
Un impact humain visible
Coordonnée par Karine Trahan, travailleuse de rue pour Point de Rue, la brigade a été active du début juin au début octobre, pendant environ 18 semaines. En 2025, elle aura permis de collecter 5 tonnes de déchets, tout en offrant une expérience valorisante à ses membres, tous en situation d’itinérance ou de grande précarité.
« Ce travail-là me rend fier. Il me donne une routine, je me sens utile, je contribue à la propreté de la ville, et ça me redonne confiance en mes compétences. C’est gratifiant de savoir que je fais partie de quelque chose de plus grand, que je m’implique dans ma communauté », partage avec émotion Pierre Manning, membre de la brigade.
Ce projet s’inscrit dans une approche d’inclusion sociale en créant des occasions de réinsertion par le travail. Il permet à plusieurs participants de développer des compétences, de retrouver une routine structurante et de renouer avec un sentiment d’utilité et d’estime de soi.
En plus du projet, plusieurs actions de sensibilisation et de rayonnement ont été mises en place pour le faire connaître à la population : affichage au centre-ville, promotion de la brigade et diffusion sur les réseaux sociaux. Une vidéo touchante, disponible sur la page Facebook de la SDC du centre-ville, présente notamment les témoignages des membres de la brigade et illustre l’ampleur des retombées humaines de cette initiative.
« Ce projet révèle une richesse humaine inestimable, parce qu’on voit des personnes retrouver peu à peu leur dignité, un geste à la fois. En participant à la brigade, je vois des gens reconstruire leur estime, et chaque journée de travail devient une victoire en soi. Quand on réalise que 5 tonnes de déchets ont été ramassées grâce à leurs efforts, je ne peux qu’être extrêmement fière de leur contribution à la communauté », souligne Karine Trahan, coordonnatrice de l’organisme Point de Rue et responsable du projet de la Brigade.
Bonne nouvelle : le projet se poursuit sous une nouvelle forme!
La Brigade de propreté fait des petits! Dans le cadre d’un projet hivernal mis sur pied par la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières, un projet pilote de pelletage verra le jour. Dès la fin novembre, quelques membres troqueront leur
balai pour une pelle afin d’assurer l’entretien et la sécurité autour des installations du projet. Cette brigade sera active jusqu’au début du mois de mars 2026.
« Ce projet est un bel exemple de collaboration et démontre que de belles opportunités naissent lorsqu’on travaille ensemble. La brigade de propreté en est la preuve : une initiative qui se poursuit et qui évolue, avec de nouveaux projets où toute la communauté est impliquée. C’est en saisissant ces occasions collectives qu’on bâtit un centre-ville accueillant et vivant, dont nous pouvons être fiers. » mentionne Eve-Marie Marchand, directrice générale de la SDC du centre-ville.