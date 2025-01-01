Portes ouvertes de la caserne Champlain le samedi 11 octobre

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies, qui se tient du 5 au 11 octobre 2025, les pompiers du Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) de la Ville de Shawinigan t’invitent à adopter des comportements sécuritaires.

« Nos pompiers font un travail exemplaire lors de leurs interventions. Mais il est important que chaque citoyenne et citoyen fasse preuve de prévoyance, pour limiter le nombre d’appels auxquels nos équipes doivent répondre. Cette semaine de prévention est un rappel à chacun d’entre nous notre rôle essentiel à jouer pour réduire les risques et prévenir les incendies », souligne Michel Angers, maire de Shawinigan.

Portes ouvertes de la caserne Champlain : samedi 11 octobre 2025

Voici un événement à ne pas manquer cette année : les pompiers vous invitent à leur rendre visite le samedi 11 octobre, entre 12 h et 16 h à la caserne Champlain (2023, avenue Champlain). Profitez de cette porte ouverte pour voir les installations, mais aussi obtenir de précieux conseils des pompiers sur les comportements sécuritaires à adopter.

Rendez-vous 100 % Aînés

Pour amorcer la Semaine de prévention des incendies, les pompiers seront présents lors de l’événement « Rendez-vous 100 % Aînés » le samedi 4 octobre, à l’hôtel Énergie de Shawinigan. « C’est une belle occasion de mettre en valeur le programme PAIR, qui rassure les personnes vivant seules grâce à un suivi téléphonique quotidien. On rappelle aussi l’existence du registre des secours adaptés. En s’y inscrivant, les personnes à mobilité réduite ou en besoin d’assistance permettent à nos équipes d’intervenir plus efficacement et de façon sécuritaire. Ces initiatives visent toutes à renforcer la prévention et à protéger nos aînés et nos citoyens les plus vulnérables », souligne Denis Gauthier, chef – prévention et sécurité civile au SSISC de la Ville.

Visites de vérification résidentielle

Les pompiers procéderont à des visites résidentielles pour vérifier la présence des avertisseurs de fumée et leur bon fonctionnement. En compagnie de joueurs des Cataractes, ils remettront aux résidents ayant des équipements conformes une paire de billets pour assister à une partie au Centre Gervais Auto.

Les pompiers ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit. Leurs visites permettent d’abord et avant tout de faire de la prévention. Voici deux éléments qui vous permettront de les reconnaître lors de leur passage :

Ils portent leur uniforme avec des écussons du SSISC de Shawinigan; Ils se déplacent dans un véhicule d’urgence bien identifié au SSISC.

Conseils de vos pompiers

Tout au long de la semaine, les pompiers seront également en action dans certaines écoles, garderies et résidences pour personnes âgées, pour effectuer et superviser des exercices d’évacuation.