La 5ème édition du Défi des escaliers récolte plus de 31 000$

La Sclérose en plaques Canada – région Mauricie annonce que la 5ème édition du Défi des escaliers organisé en collaboration avec l’aide de Progrès 100 limites a récolté plus de 31 000$ pour la cause.

Les personnes touchées par la sclérose en plaques en Mauricie pourront profiter des services de soutien et d’accompagnement offerts par l’organisation grâce à l’appui irréprochable de la communauté. Un nombre record de 245 inscriptions ont été dénombrée pour cette édition du Défi des escaliers.

Beaucoup de sourires ont été partagés et même le soleil a voulu participer à cette belle journée. Il est toujours possible de voir qui sont les personnes ayant réussi à faire le podium en consultant le site internet du chronométreur officiel, Sportchrono.

Judith Chalifour de Progrès 100 limites, coorganisatrice de l’événement, est particulièrement satisfaite du résultat final de l’édition 2025 du Défi des escaliers : « Je suis vraiment touchée par l’implication des entreprises par le biais du volet entreprises. Non seulement elles ont choisi de faire du renforcement d’équipe et de mettre l’accent sur la santé dans leur entreprise, mais elles ont contribué très généreusement à la cause! Grâce à elles, c’est 11 000$ qui a pu être ajouté à la collecte de fonds, c’est impressionnant! »

Autre bonne nouvelle, les organisateurs sont déjà en train de planifier l’édition 2026. Elle aura lieu au même endroit : 1905 boulevard St-Louis, Trois-Rivières, le dimanche 27 septembre 2026.